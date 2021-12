Vincent van der Voort heeft dinsdag de derde ronde bereikt van het WK darts in Londen. De Nederlander rekende in de tweede ronde af met Adam Hunt: 3-0 in sets. Ron Meulenkamp werd uitgeschakeld door Michael Smith, die een gemiddelde gooide van ruim 106.

De 46-jarige Van der Voort had voor de eerste twee sets wel een comeback nodig om die naar zich toe te trekken. Hunt kwam in de eerste set op 1-2 in legs en in de set daarna zelfs op 0-2, maar beide sets gingen met 3-2 alsnog naar Van der Voort.

In de derde set, die Van der Voort zelfs mocht beginnen, ging het eenvoudiger voor de darter uit Purmerend. Van der Voort brak Hunt in de tweede leg voor een 2-0-voorsprong en besliste de wedstrijd de leg daarna.

Voor een plek in de vierde ronde speelt Van der Voort tegen James Wade, de nummer vier van de wereldranglijst. Vorig jaar verloor de Nederlander bij het WK in de vierde ronde van Daryl Gurney.

Ron Meulenkamp redde het niet tegen Michael Smith. Ron Meulenkamp redde het niet tegen Michael Smith. Foto: Getty Images

Meulenkamp wint slechts één leg

Voor Meulenkamp eindigde het WK in de tweede ronde. De Nederlander, die donderdag in de openingsronde nog won van Lisa Ashton, was kansloos tegen Smith. De nummer negen van de wereld speelde sterk en won met 3-0 in sets.

De 33-jarige Meulenkamp, die drie jaar terug ook in de tweede ronde van Smith verloor, kon geen vuist maken en verloor de eerste vijf legs op rij. Ondanks een leg voor Meulenkamp in de tweede set pakte Smith zonder problemen de overwinning.

Dave Chisnall en Mervyn King bereikten dinsdagmiddag al de derde ronde in Londen. Chisnall won met 3-0 van de Belg Mike De Decker en King was na een moeizame start met 3-2 te sterk voor Ryan Joyce.