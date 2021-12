Maik Kuivenhoven kon zichzelf maandagavond wel voor zijn hoofd slaan na zijn nederlaag in de tweede ronde van het WK darts. De Nederlander deed in Londen niet veel onder voor de mondiale nummer vier James Wade, maar verloor wel met 3-1.

"Ik weet niet wat er misging", zei een radeloze Kuivenhoven tegen RTL 7. "Misschien was ik niet ontspannen genoeg en wilde ik te graag. Het is niet zo dat ik te veel respect voor hem had. Je staat op het WK in de tweede ronde en dan wil je gewoon laten zien wat je kan. Die druk legde ik mezelf op en dat heeft me genekt."

De 33-jarige Kuivenhoven trof met Wade een drievoudig halvefinalist op het WK van de PDC, maar de nummer vier van de wereld presteerde ver beneden zijn topniveau. De 38-jarige Engelsman gooide een gemiddelde van slechts 83 en dat bood kansen voor Kuivenhoven, maar die profiteerde niet.

De geboren Naaldwijker knokte zich nog wel even terug van een 2-0-achterstand, maar maakte het zichzelf in de hele wedstrijd te moeilijk met een uitgooipercentage van slechts 28,57. In de vierde en laatste set raakte Kuivenhoven slechts één van zijn acht dubbels.

"Ik had kansen zat en die moet je gewoon afmaken, zeker tegen James Wade", baalde de nummer 56 van de Order of Merit, de wereldranglijst in het darts. "Maar dat deed ik niet. Je probeert telkens weer naar je volgende beurt te kijken, maar ook dan kwam ik niet goed uit de verf. Daar baal ik eigenlijk enorm van. Er zat meer in."

In de eerste ronde was Kuivenhoven nog te sterk voor de Australiër Ky Smith. De Nederlander deed pas voor de tweede keer in zijn carrière mee aan het WK. Vorig jaar strandde hij al in de eerste ronde.