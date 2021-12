Raymond van Barneveld genoot maandag zichtbaar van zijn terugkeer op het hoogste niveau in het darts. De 54-jarige Nederlander werd weer omarmd door de fans in Alexandra Palace en won in de eerste ronde van het WK in Londen met duidelijke cijfers van Lourence Ilagan: 3-0.

Volg nieuws over het WK darts Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over het WK darts

"Ik heb wel een beetje kunnen wennen aan gooien voor publiek sinds mijn rentree, maar dit is toch anders. Dit is echt een fantastisch publiek", zei Van Barneveld na zijn eerste WK-partij in twee jaar tegen RTL 7.

"Ik speelde met oordopjes in, zoals ik de laatste twee, drie jaar eigenlijk altijd doe. Maar ik denk dat die dingen in mijn volgende partij uit ga doen en weer lekker de sfeer ga proeven. Je moet hem ademen, voelen. Want er is niks beter dan hier spelen."

Van Barneveld zette twee jaar geleden een punt achter zijn carrière na een pijnlijke 1-3-nederlaag tegen Darin Young in de eerste ronde van het WK. Negen maanden later kondigde hij een comeback aan en hij presteerde dit seizoen goed genoeg om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap.

"Mijn laatste partij hier was slecht, dat was geen goed afscheid. Het publiek verdiende beter", zei 'Barney' tegen Sky Sports. "Het is geweldig om terug te zijn, want ik heb dit echt gemist."

Raymond van Barneveld bedient het publiek in Londen met zijn bekende pose. Raymond van Barneveld bedient het publiek in Londen met zijn bekende pose. Foto: Getty Images

'Met 3-0 winnen is gewoon goed'

Van Barneveld liet tegen Ilagan een prima niveau zien. Hij stond maar twee legs af aan de nummer 125 van de wereld en haalde een gemiddelde van bijna 97 punten per drie pijlen.

"Ik was helemaal niet nerveus, maar hij begon wel heel goed", zei de Hagenaar tegen RTL 7. "In de eerste leg miste hij een paar dubbels waardoor hij me in de wedstrijd liet komen en ik met een beetje mazzel de eerste set won. De tweede set was goed, de derde matig, want daarin miste ik te veel dubbels. Maar als je met 3-0 wint, heb je het uiteindelijk gewoon goed gedaan."

Van Barneveld heeft veel vertrouwen opgedaan door zijn trainingen van de afgelopen weken en denkt dat hij maandag nog ver van zijn topniveau verwijderd was. Donderdag krijgt hij in de tweede ronde een veel lastigere opgave, want dan treft hij de wereldkampioen van 2018 Rob Cross.

"Ik snap ook wel dat het tegen Rob veel beter moet", aldus de vijfvoudig wereldkampioen. "Hij speelt geweldig, maar ik kijk heel erg uit naar die partij. Ik kan niet wachten op donderdag."