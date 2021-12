Raymond van Barneveld heeft maandag een sterke rentree beleefd bij het WK darts. De vijfvoudig wereldkampioen verloor in de eerste ronde maar twee legs tegen Lourence Ilagan en won de partij met 3-0.

Van Barneveld trof met Ilagan geen hoogvlieger bij zijn terugkeer in Alexandra Palace in Londen. De nummer 125 van de wereldranglijst kwam bij zijn vorige vijf WK-deelnames ook niet door de eerste ronde. De 43-jarige Filipijn speelde zeer wisselvallig, terwijl 'Barney' erg kalm oogde en een prima niveau haalde.

De publiekslieveling won de eerste leg van de partij door een paar gemiste dubbels van Ilagan, maar moest de tweede leg aan zijn tegenstander laten. Daarna won hij zes legs op rij, goed voor een 2-0-voorsprong in sets. Ilagan stribbelde nog heel even tegen in de derde set, maar was volledig kansloos tegen de overtuigende Van Barneveld.

De Nederlander kwam uit op een gemiddelde van 96,7 punten per drie pijlen. Hij raakte 9 van zijn 25 dubbels (36 procent). "Ik kan nog veel beter", zei hij na de partij tegen Sky Sports.

Van Barneveld neemt het donderdag in de tweede ronde op tegen een op papier veel sterkere tegenstander: Rob Cross. De Engelsman is als elfde geplaatst en werd vier jaar geleden wereldkampioen.

Door de overwinning van Van Barneveld zitten er nog steeds acht Nederlanders in het toernooi. Alleen Jermaine Wattimena en Chris Landman zijn al uitgeschakeld. Maik Kuivenhoven speelt later op de dag in de tweede ronde tegen de als vierde geplaatste James Wade.

Van Barneveld speelt eerste WK-partij in twee jaar

Van Barneveld speelde maandag zijn eerste WK-partij sinds 14 december 2019, toen hij gedesillusioneerd een punt achter zijn carrière zette na een pijnlijke 1-3-nederlaag tegen Darin Young in de eerste ronde.

Negen maanden later kwam 'Barney' terug op zijn beslissing om te stoppen. In februari van dit jaar heroverde hij zijn Tour-kaart bij de PDC en een paar weken later won hij bij Players Championship 3 al zijn eerste toernooi sinds zijn rentree. De Hagenaar kende verder, mede door privéproblemen en stress, vooral een moeizaam seizoen, maar hij wist zich wel te plaatsen voor het WK.

Van Barneveld was in 1998, 1999, 2003, 2005 (allen bij de BDO) en 2007 (bij de PDC) de beste bij een WK. Hij haalde daarnaast in 2006 (BDO) en 2009 (PDC) de finale.