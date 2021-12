Na een jaar afwezigheid maakt Raymond van Barneveld maandagavond tegen de Filipijn Lourence Ilagan zijn rentree op het WK darts. Hoe de 54-jarige Hagenaar in een jaar tijd toewerkte naar zijn terugkeer op het hoogste podium in Londen.

"Ik vergeef mezelf deze uitschakeling in mijn afscheidsjaar nooit. Ik zal nooit van mezelf houden", waren de snoeiharde woorden van een terneergeslagen Van Barneveld toen hij op het WK 2019 al in de eerste ronde werd uitgeschakeld door de Amerikaan Darin Young. Wat een droomafscheid had moeten worden, eindigde in een wrang en uiterst pijnlijk vaarwel van de dartswereld.

Vooral de manier waarop bleef steken bij de vijfvoudig wereldkampioen, want negen maanden en vele overpeinzingen later kondigde Van Barneveld al zijn terugkeer aan. De Hagenaar zei het darts "verschrikkelijk" te hebben gemist en claimde dat hij een ander persoon is geworden. Een 'Barney' zonder stress, zonder privéproblemen.

Om überhaupt terug te kunnen keren als professioneel darter, moest Van Barneveld in februari meedoen aan Q-school om een Tour-kaart zien te bemachtigen. Ondanks nieuwe problemen in de privésfeer - de zijgevel van zijn huis stortte in - pakte hij het zo gewenste ticket in de finaleronde van het toernooi, waardoor hij mee kon doen aan de Players Championships en zo de mogelijkheid kreeg om zich voor het WK te plaatsen.

Zijn Tour-kaart leek Van Barneveld ook het benodigde vertrouwen te geven, want eind februari boekte hij op Players Championship 2 zijn eerste profzege sinds zijn comeback. Twee dagen later veroverde hij op Players Championship 3 al zijn eerste titel bij de PDC.

Toch bracht de terugkeer in het darts ook weer de nodige stress met zich mee. Eind maart werd Van Barneveld onwel tijdens Players Championship 8, naar eigen zeggen vooral vanwege een lading stress over de gezondheid van zijn vader. "En natuurlijk ook de druk die het darts met zich meebrengt", haalde hij nog aan.

Van Barneveld nog niet oppermachtig op televisietoernooien

Op televisietoernooien ging het Van Barneveld nog niet voor de wind. Op het UK Open werd hij in de eerste ronde uitgeschakeld en bij de Grand Slam of Darts in november, waar hij zich via de kwalificaties voor plaatste, was de groepsfase het eindstation. Hij eindigde als derde in een poule met Michael Smith, Gary Anderson en Joe Davis.

Op de Players Championship Finals kwam Van Barneveld eind november nog wel de eerste ronde door, maar bij een weerzien met Michael van Gerwen moest hij zijn meerdere erkennen in de Brabander. Het is de vraag wat Van Barneveld kan laten zien tegen Ilagan, de nummer 125 van de Order of Merit.

In mentaal opzicht lijkt de wereldkampioen van de PDC uit 2007, die voorheen zo vaak met zichzelf worstelde, in ieder geval stappen te hebben gemaakt. "Het blijft natuurlijk altijd pijn doen, maar ik kan er wel stukken makkelijker mee omgaan. Julia (zijn vriendin, red.) zegt ook vaak: kijk naar wat je wel hebt en niet naar wat je niet hebt", zei Van Barneveld onlangs tegen het AD.

De wedstrijd tussen Van Barneveld en Ilagan begint rond 22.00 uur in het Alexandra Palace in Londen. De 43-jarige Ilagan kan op internationale televisietoernooien geen goede resultaten overleggen. Zijn beste resultaat op het WK van de PDC dateert van 2013, toen hij de tweede ronde bereikte. De winnaar van het eersterondeduel wacht in de tweede ronde een krachtmeting met Rob Cross, de wereldkampioen van 2018.