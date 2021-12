Martijn Kleermaker heeft zijn debuut bij het WK darts opgeluisterd met een overwinning. De Harderwijker was in zijn openingspartij mede dankzij een ijzersterke laatste set met 3-1 te sterk voor de Griek John Michael.

De dertigjarige Kleermaker ging overtuigend van start en trok de eerste set met 3-0 naar zich toe. In het tweede bedrijf miste de nummer vijftig van de PDC Order of Merit in de openingsleg een aantal dubbels, waarop Michael wel toesloeg.

De 47-jarige Griek, de nummer 125 van de wereld, zorgde vervolgens voor de eerste break van de partij, maar liet enkele kansen liggen om de tweede set te pakken. Kleermaker knokte zich terug en maakte er 2-0 in sets van door drie legs op rij te winnen.

Michael bracht de spanning terug door de derde set met 3-1 te pakken, waarna Kleermaker het karwei in het vierde bedrijf gedecideerd afmaakte. In sneltreinvaart won 'The Dutch Giant' de eerste twee legs, om de partij vervolgens te beslissen met dubbel tien. Hij liet in de laatste set een gemiddelde van maar liefst 115,62 per drie pijlen optekenen.

Kleermaker mocht vorig jaar voor het eerst meedoen aan het WK, maar toen moest hij zich terugtrekken vanwege een positieve coronatest. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de als twintigste geplaatste Australiër Simon Whitlock, die in de eerste ronde een bye had.

De overwinning van Kleermaker betekent dat nog acht van de tien Nederlanders in het toernooi zitten. Alleen Jermaine Wattimena en Chris Landman zijn al uitgeschakeld.