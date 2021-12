Michael van Gerwen heeft zaterdagavond met enige moeite de derde ronde van het WK darts bereikt. De Nederlander rekende na een valse start in Londen af met Chas Barstow: 3-1.

De 32-jarige Van Gerwen verloor verrassend de eerste set van Barstow, de nummer 101 van de wereld. 'Mighty Mike' toonde daarna veerkracht en knokte zich zonder groots te gooien naar de overwinning in het volgepakte Alexandra Palace.

Het was de eerste partij van Van Gerwen op het WK. De Brabander hoefde vanwege zijn plek op de wereldranglijst niet in actie te komen in de eerste ronde. Zijn volgende partij laat nog even op zich wachten, want de derde ronde van het toernooi begint pas na Kerst.

Van Gerwen hoopt voor de vierde keer in zijn loopbaan wereldkampioen te worden, na eerder succes in 2014, 2017 en 2019. Bij de vorige editie werd de huidige nummer drie van de wereld in de kwartfinales roemloos uitgeschakeld door Dave Chisnall.

Eerder op zaterdag kwam ook de Nederlandse debutant Chris Landman in actie in de tweede ronde van het WK, maar dat was voor hem het eindstation. 'The Countryman' verloor met 3-1 van Ian White.

In het Alexandra Palace in Londen zijn, in tegenstelling tot Nederland, wel toeschouwers welkom. In het Alexandra Palace in Londen zijn, in tegenstelling tot Nederland, wel toeschouwers welkom. Foto: Getty Images

Van Gerwen komt met schrik vrij

Ondanks zijn overduidelijke favorietenstatus kreeg Van Gerwen de overwinning niet van Barstow cadeau. Sterker nog, de Engelsman gooide verdienstelijk en dwong in de eerste set een vijfde leg af. Die had Van Gerwen al lang en breed moeten beslissen, maar de Nederlander miste legio dubbels en daar profiteerde Barstow optimaal van. Hij gooide de leg wel uit en sleepte verrassend de eerste set binnen.

De tweede set begon zoals de eerste eindigde: Van Gerwen miste meerdere pijlen voor de dubbel en verloor de eerste leg. 'Mighty Mike' richtte zich daarna wel op en tankte vertrouwen door in de tweede en derde leg wel 'gewoon' de dubbels te raken, waardoor hij de stand in sets gelijk trok.

In het vervolg van de wedstrijd bleef Van Gerwen bij vlagen slordig op de dubbels, maar Barstow gooide niet zo goed als in de eerste set en wist niet te profiteren. Van Gerwen won in totaal vijf legs op rij en pakte zo ook de derde set.

In het vierde bedrijf verloor Van Gerwen weliswaar de eerste leg, maar hij was verder oppermachtig. Met een gemiddelde van 103 in de vierde set stelde de Nederlander na een moeizaam begin alsnog vrij overtuigend een plek in de derde ronde veilig.