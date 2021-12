William Borland heeft vrijdag op sensationele wijze een negendarter gegooid bij het WK darts in Londen. De Schot gooide in de beslissende leg van zijn partij tegen Bradley Brooks de perfecte score. Het was voor de elfde keer in de geschiedenis van de mondiale titelstrijd dat een darter met negen pijlen een leg uitgooide.

De 25-jarige Borland begon zijn leg tegen Brooks met een 180-score, waarna hij bij zijn tweede beurt een score van 177 punten noteerde. Vervolgens gooide hij een finish van 144 uit door twee van zijn drie pijlen in de triple twintig te mikken en zijn laatste pijl naar de dubbel twaalf te sturen.

Na zijn negendarter was Borland, de nummer 65 van de PDC Order of Merit, door het dolle heen en stormde hij over het podium om de perfecte score met het publiek te vieren. De Schot spreidde zijn armen en liet zich minutenlang bejubelen.

Dankzij de negendarter trok Borland ook de zege op Brooks naar zich toe. De twee jonge spelers hielden elkaar tot het einde van de partij in evenwicht, waarna Borland in stijl won. Opvallend genoeg was Brooks de beslissende leg met een 180'er begonnen, maar hij kon geen gelijke tred houden met zijn Schotse tegenstander.

Borland speelde tegen Brooks zijn eerste partij ooit op een WK. De debutant is pas sinds januari 2020 in het bezit van een Tour-kaart, die de darters toegang verschaft tot de belangrijkste toernooien van het seizoen. Borland neemt het woensdag in de tweede ronde op tegen Ryan Searle, de nummer vijftien van de wereld.

Borland in rijtje met Van Barneveld en Van Gerwen

Met zijn negendarter op het WK komt Borland in een illuster rijtje terecht, met onder anderen de wereldkampioenen Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen en Adrian Lewis.

James Wade ging Borland vorig jaar nog voor in Londen. Wade deed dat door telkens de maximale score te gooien (180-180-141). Van Barneveld en Lewis zijn met twee negendarters recordhouder op het WK. 'Barney' gooide in 2009 de eerste negendarter die live op televisie werd vertoond.

Borland hoeft overigens niet te reken op extra prijzengeld voor de negendarter tegen Brooks. De PDC keert geen extra geld uit voor de perfecte leg, omdat het prijzengeld volgens de dartsbond de afgelopen jaren al fors is gestegen. Op het huidige WK is 2,5 miljoen pond (bijna 3 miljoen euro) te verdelen. Voor de winnaar ligt 500.000 pond klaar.