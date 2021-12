Jermaine Wattimena is vrijdag in de eerste ronde van het WK darts in Londen kansloos uitgeschakeld. De Nederlander was niet opgewassen tegen Boris Koltsov: 0-3 in sets.

De 33-jarige Wattimena staat op de wereldranglijst een stuk hoger dan de eveneens 33-jarige Koltsov, maar het lukte 'The Machine Gun' toch niet om de partij te winnen. Koltsov speelt in de tweede ronde tegen Dirk van Duijvenbode.

Wattimena verloor de eerste set, die Koltsov was begonnen, door een break in de vierde leg. De Nederlander mocht vervolgens wel de tweede set beginnen, maar moest ook die afstaan. Wattimena werd twee keer gebroken en verloor ook die set met 1-3 in legs.

De derde set leek eenvoudig naar Koltsov te gaan, maar Wattimena knokte zich terug van een 0-2-achterstand in legs. Koltsov was net op tijd weer bij de les en won de beslissende vijfde leg, die hij ook zelf was begonnen.

Wattimena is de eerste Nederlander die wordt uitgeschakeld. Ron Meulenkamp en Chris Landman wisten zich donderdag wel te plaatsen voor de tweede ronde. Er zitten nog negen landgenoten in het toernooi.