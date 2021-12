Chris Landman heeft zich donderdag geplaatst voor de tweede ronde van het WK darts in Londen. De debutant won overtuigend van Scott Mitchell uit Engeland: 3-0.

De veertigjarige Landman kwam al vroeg op stoom en trok de eerste set overtuigend naar zich toe door daarin alle legs te winnen. Ook in de tweede set (3-0) was de darter uit het Overijsselse Wapenveld zijn Engelse tegenstander duidelijk de baas.

Mitchell, die net als Landman debuteerde op het WK in Londen, won pas in de derde set zijn eerste legs. Het ging in die set gelijk op in legs (2-2), maar de de opleving van Mitchell bleek van korte duur. Luttele minuten later won Landman de vijfde leg van de derde set en daarmee de wedstrijd.

Landman plaatste zich voor het WK door in november de West Europe Qualifier te winnen. Hij kwam eerder op toernooien van de BDO en haalde drie keer het WK van die dartsbond. De beste prestatie van Landman op dat WK zette hij neer in 2020, toen hij de kwartfinales haalde. Daarin verloor hij van de Welshman Wayne Warren, die dat jaar de titel veroverde.

Landman kwam als eerste van in totaal tien Nederlanders in actie op het WK in Londen, dat woensdag begonnen is. Raymond van Barneveld keert twee jaar na zijn afscheid terug in Alexandra Palace, terwijl Michael van Gerwen op zijn vierde wereldtitel jaagt.

Donderdagavond om 20.00 komt Ron Meulenkamp namens Nederland in actie in de eerste ronde van het WK darts. Hij neemt het op tegen Lisa Ashton uit Engeland.