Van regerend wereldkampioen Gerwyn Price mogen de fans net als vorig jaar wel wegblijven van het WK darts. De Welshman werd woensdagavond bij zijn eerste partij uitgefloten door een groot deel van het publiek in Alexandra Palace in Londen.

"Ik hoop dat de regels weer veranderen en dat er geen fans in mogen", zei Price met een knipoog na zijn moeizame zege op de Engelsman Ritchie Edhouse (3-1) in de tweede ronde. De titelverdediger op het WK is al jaren niet erg populair bij dartsfans, na een reeks incidenten op het podium met andere spelers.

De 36-jarige Price won het vorige WK, dat vanwege het coronavirus vrijwel volledig zonder publiek werd gespeeld. De dartsfans zijn nu weer welkom in Alexandra Palace, al komt daar vanwege de snelle verspreiding van de omikronvariant mogelijk verandering in.

Als wereldkampioen mocht Price traditioneel de openingsavond van het WK afsluiten. Hij werd met veel bombarie aangekondigd door de speaker, maar het leverde Price vooral veel boegeroep op. De gespierde oud-rugbyer stopte een tikkeltje provocerend een vinger in zijn oor toen hij naar het podium liep.

'Als het minder gaat, dan gaan de fans zich roeren'

Price leek zeker in de eerste set last te hebben van de nogal vijandige ontvangst. Hij miste heel wat dubbels, die met luid gejuich werden begroet door het publiek. De wereldkampioen verloor de eerste set met 3-0, maar knokte zich daarna terug, mede dankzij een aantal hoge finishes.

"Ik speelde wat roestig in de eerste set en miste enorm veel dubbels", zei Price. "Ik wist dat ik uitgefloten zou worden, maar ik wist ook dat ik moest doorvechten. Als ik goed speel, houd ik de fans uit de wedstrijd."

"Als het minder gaat, dan gaan ze zich juist extra roeren. Zo'n eerste partij is altijd zwaar. Er ligt veel druk op mijn schouders omdat ik de titelverdediger ben. Ik ben blij dat ik door ben en ga nu met mijn familie genieten van Kerstmis. Daarna kom ik hier weer terug."