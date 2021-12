Titelverdediger Gerwyn Price heeft woensdag met veel pijn en moeite de laatste 32 van het WK darts in Londen bereikt. Op de openingsdag van het mondiale toernooi verloor de mondiale nummer één de eerste set van Ritchie Edhouse, maar hij won alsnog met 3-1 in sets.

De 36-jarige Price kwam in zijn tweederondepartij verrassend op achterstand tegen de twee jaar oudere Edhouse, die de tachtigste plaats op de Order of Merit bezet. De Engelsman won dankzij een indrukwekkend uitgooipercentage van 75 procent alle legs in de eerste set.

In de tweede set richtte Price zich op en bracht hij de stand in evenwicht, maar vervolgens kwam de Welshman weer in de problemen tegen Edhouse. Hij keek in de derde set zelfs tegen een 0-2-achterstand aan, maar herpakte zich opnieuw en kwam voor het eerst op voorsprong in de partij. De vierde set was een eenvoudige prooi voor Price.

Price werd vorig jaar voor het eerst in zijn loopbaan wereldkampioen door in de WK-finale Gary Anderson te verslaan. Door de wereldtitel nam hij ook de eerste plaats op de wereldranglijst van Michael van Gerwen over. De Nederlander werd toen in de kwartfinales uitgeschakeld.

Het WK darts is woensdag begonnen. Ron Meulenkamp is donderdag de eerste Nederlander die in actie komt in Londen. Hij treft Lisa Ashton, een van de twee vrouwen die actief is op het WK. Michael van Gerwen neemt het zaterdag in de tweede ronde op tegen Chas Barstow of John Norman. De finale is op 3 januari volgend jaar.