Het WK darts in Londen is maandag hervat met de wedstrijden in de derde ronde. Van de tien Nederlandse deelnemers zijn er nog twee over in Alexandra Palace, waar op 3 januari de finale wordt gespeeld. Een overzicht van het speelschema en de uitslagen.

Woensdag 29 december, vanaf 13.30 uur:

Derde ronde (best of 7 sets)

José de Sousa (Por, 7)-Alan Soutar (Sch)

Dave Chisnall (Eng, 14)-Luke Humphries (Eng, 19)

Nathan Aspinall (Eng, 10)-Callan Rydz (Eng)

Vanaf 20.00 uur:

Derde ronde (best of 7 sets)

Gary Anderson (Sch, 6)-Ian White (Eng, 27)

Vierde ronde (best of 7 sets)

Gerwyn Price (Wal, 1)-Dirk van Duijvenbode (17)

Jonny Clayton (Wal, 8)-Michael Smith (Eng, 9)





Donderdag 30 december, vanaf 13.30 uur:

Vierde ronde (best of 7 sets)

drie partijen

Vanaf 20.00 uur:

Vierde ronde (best of 7 sets)

Drie partijen

Partijen vierde ronde (tijdschema wordt later bekend):

Raymond Smith (Aus)-Mervyn King (Eng, 21)

James Wade (Eng, 4)-Martijn Kleermaker

Peter Wright (Sch, 2)-Ryan Searle (Eng, 15)

Chris Dobey (Eng, 30)-Dave Chisnall (Eng, 14)/Luke Humphries (Eng, 19)

Gary Anderson (Sch, 6)/Ian White (Eng, 27)-Rob Cross (Eng, 11)

José de Sousa (Por, 7)/Alan Soutar (Sch)-Nathan Aspinall (Eng, 10)/Callan Rydz (Eng)

Zaterdag 1 januari, vanaf 13.30 uur:

Kwartfinales (best of 9 sets)

Twee partijen

Vanaf 20.00 uur:

Kwartfinales (best of 9 sets)

Twee partijen

Zondag 2 januari, vanaf 19.00 uur:

Halve finales (best of 11 sets)

Maandag 3 januari, 21.00 uur:

Finale (best of 13 sets)

Bij de vorige WK-editie ging Gerwyn Price met de titel aan de haal. Foto: ANP

Uitslagen

Derde ronde (best of 7 sets)

Ross Smith (Eng)-Dirk van Duijvenbode (17) 3-4

Michael Smith (Eng, 9)-William O'Connor (Ier) 4-2

Florian Hempel (Dui)-Raymond Smith (Aus) 1-4

James Wade (Eng, 4)-Vincent van der Voort (29)

*Van der Voort moest zich terugtrekken na een positieve coronatest. Wade gaat naar de vierde ronde.

Gerwyn Price (Wal, 1)-Kim Huybrechts (Bel, 32) 3-4

Jonny Clayton (Wal, 8)-Gabriel Clemens (Dui, 25) 4-0

Steve Lennon (Ier)-Mervyn King (Eng, 21) 0-4

Ryan Searle (Eng, 15)-Danny Noppert (18) 4-2

Joe Cullen (Eng, 13)-Martijn Kleermaker 3-4

Michael van Gerwen (3)-Chris Dobey (Eng, 30)

*Van Gerwen moest zich terugtrekken na een positieve coronatest. Dobey gaat naar de vierde ronde.

Rob Cross (Eng, 11)-Daryl Gurney (NIe, 22) 4-3

Peter Wright (Sch, 2)-Damon Heta (Aus, 31) 4-2

Tweede ronde (best of 5 sets)

Gerwyn Price (Wal, 1)-Ritchie Edhouse (Eng) 3-1

Daryl Gurney (NIe, 22)-Ricky Evans (Eng) 3-1

Gary Anderson (Sch, 6)-Adrian Lewis (Eng) 3-1

Krzysztof Ratajski (Pol, 12)-Steve Lennon (Ier) 1-3

Peter Wright (Sch, 2)-Ryan Meikle (Eng) 3-0

Ian White (Eng, 27)-Chris Landman 3-1

Michael van Gerwen (3)-Chas Barstow (Eng) 3-1

Stephen Bunting (Eng, 16)-Ross Smith (Eng) 2-3

Jonny Clayton (Wal, 8)-Keane Barry (Ier) 3-2

James Wade (Eng, 4)-Maik Kuivenhoven 3-1

Mervyn King (Eng, 21)-Ryan Joyce (Eng) 3-2

Dave Chisnall (Eng, 14)-Mike De Decker (Bel) 3-0

Vincent van der Voort (29)-Adam Hunt (Eng) 3-0

Michael Smith (Eng, 9)-Ron Meulenkamp 3-0

Dimitri Van den Bergh (Bel, 5)-Florian Hempel (Dui) 1-3

Devon Petersen (ZAf, 28)-Raymond Smith (Aus) 0-3

Ryan Searle (Eng, 15)-William Borland (Sch) 3-0

Glen Durrant (Eng, 24)-William O'Connor (Ier) 0-3

Luke Humphries (Eng, 19)-Rowby-John Rodriguez (Oos) 3-0

Joe Cullen (Eng, 13)-Jim Williams (Wal) 3-2

Nathan Aspinall (Eng, 10)-Joe Murnan (Eng) 3-2

Dirk van Duijvenbode (17)-Boris Koltsov (Rus) 3-2

Kim Huybrechts (Bel, 32)-Steve Beaton (Eng) 3-1

Simon Whitlock (Aus, 20)-Martijn Kleermaker 1-3

Damon Heta (Aus, 31)-Luke Woodhouse (Eng) 3-1

Brendan Dolan (NIe, 23)-Callan Rydz (Eng) 0-3

Mensur Suljovic (Oos, 26)-Alan Soutar (Sch) 2-3

José de Sousa (Por, 7)-Jason Lowe (Eng) 3-2

Danny Noppert (18)-Jason Heaver (Eng) 3-1

Gabriel Clemens (Dui, 25)-Lewy Williams (Wal) 3-0

Rob Cross (Eng, 11)-Raymond van Barneveld 3-1

Chris Dobey (Eng, 30)-Rusty-Jake Rodriguez (Oos) 3-2

Eerste ronde (best of 5 sets)

Ritchie Edhouse (Eng)-Peter Hudson (Eng) 3-2

Ricky Evans (Eng)-Nitin Kumar (Ind) 3-0

Adrian Lewis (Eng)-Matt Campbell (Can) 3-1

Steve Lennon (Ier)-Madars Razma (Let) 3-1

Scott Mitchell (Eng)-Chris Landman 0-3

Chas Barstow (Eng)-John Norman (Can) 3-1

William O'Connor (Ier)-Danny Lauby (VS) 3-2

Ryan Meikle (Eng)-Fabian Schmutzler (Dui) 3-0

Ron Meulenkamp-Lisa Ashton (Eng) 3-0

Ryan Joyce (Eng)-Roman Benecký (Tsj) 3-2

Keane Barry (Ier)-Royden Lam (Hkg) 3-2

Jermaine Wattimena-Boris Koltsov (Rus) 0-3

Joe Murnan (Eng)-Paul Lim (Sin) 3-2

William Borland (Sch)-Bradley Brooks (Eng) 3-2

Ross Smith (Eng)-Jeff Smith (Can) 3-0

Jamie Hughes (Eng)-Raymond Smith (Aus) 1-3

Callan Rydz (Eng)-Yuki Yamada (Jap) 3-0

Darius Labanauskas (Lit)-Mike De Decker (Bel) 1-3

Adam Hunt (Eng)-Boris Krcmar (Kro) 3-0

Ted Evetts (Eng)-Jim Williams (Wal) 1-3

Rowby-John Rodriguez (Oos)-Nick Kenny (Wal) 3-0

Maik Kuivenhoven-Ky Smith (Aus) 3-1

Jason Heaver (Eng)-Gordon Mathers (Aus) 3-1

Alan Soutar (Sch)-Diogo Portela (Bra) 3-2

Martijn Kleermaker-John Michael (Gri) 3-1

Florian Hempel (Dui)-Martin Schindler (Dui) 3-0

Steve Beaton (Eng)-Fallon Sherrock (Eng) 3-2

Luke Woodhouse (Eng)-James Wilson (Eng) 3-1

Rusty-Jake Rodriguez (Oos)-Ben Robb (NZl) 3-1

Raymond van Barneveld-Lourence Ilagan (Fil) 3-0

Lewy Williams (Wal)-Toyokazu Shibata (Jap) 3-0

Jason Lowe (Eng)-Daniel Larsson (Zwe) 3-0