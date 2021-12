Van 15 december 2021 tot en met 3 januari 2022 wordt in Londen mét publiek het WK darts gehouden. Er doen 96 spelers (inclusief 10 Nederlanders) mee in Alexandra Palace, waar Gerwyn Price zijn titel verdedigt. Een overzicht van het programma en de uitslagen.

Woensdag 15 december, vanaf 20.00 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Ritchie Edhouse (Eng)-Peter Hudson (Eng) 3-2

Ricky Evans (Eng)-Nitin Kumar (Ind) 3-0

Adrian Lewis (Eng)-Matt Campbell (Can) 3-1

Tweede ronde (best of 5 sets)

Gerwyn Price (Wal, 1)-Ritchie Edhouse (Eng) 3-1

Donderdag 16 december, vanaf 13.30 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Steve Lennon (Ier)-Madars Razma (Let)

Scott Mitchell (Eng)-Chris Landman

Chas Barstow (Eng)-John Norman (Can)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Daryl Gurney (NIe, 22)-Ricky Evans (Eng)/Nitin Kumar (Ind)

Vanaf 20.00 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

William O'Connor (Ier)-Danny Lauby (VS)

Ryan Meikle (Eng)-Fabian Schmutzler (Dui)

Ron Meulenkamp-Lisa Ashton (Eng)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Gary Anderson (Sch, 6)-Adrian Lewis (Eng)/Matt Campbell (Can)

Vrijdag 17 december, vanaf 13.30 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Ryan Joyce (Eng)-Roman Benecký (Tsj)

Keane Barry (Ier)-Royden Lam (Hkg)

Jermaine Wattimena-Boris Koltsov (Rus)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Krzysztof Ratajski (Pol, 12)-Steve Lennon (Ier)/Madars Razma (Let)

Vanaf 20.00 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Joe Murnan (Eng)-Paul Lim (Sin)

William Borland (Sch)-Bradley Brooks (Eng)

Ross Smith (Eng)-Jeff Smith (Can)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Peter Wright (Sch, 2)-Ryan Meikle (Eng)/Fabian Schmutzler (Dui)

Zaterdag 18 december, vanaf 13.30 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Jamie Hughes (Eng)-Raymond Smith (Aus)

Callan Rydz (Eng)-Yuki Yamada (Jap)

Darius Labanauskas (Lit)-Mike De Decker (Bel)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Ian White (Eng, 27)-Scott Mitchell (Eng)/Chris Landman

Vanaf 20.00 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Adam Hunt (Eng)-Boris Krcmar (Kro)

Ted Evetts (Eng)-Jim Williams (Wal)

Rowby-John Rodriguez (Oos)-Nick Kenny (Wal)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Michael van Gerwen (3)-Chas Barstow (Eng)/John Norman (Can)

Zondag 19 december, vanaf 13.30 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Maik Kuivenhoven-Ky Smith (Aus)

Jason Heaver (Eng)-Gordon Mathers (Aus)

Alan Soutar (Sch)-Diogo Portela (Bra)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Stephen Bunting (Eng, 16)-Ross Smith (Eng)/Jeff Smith (Can)

Vanaf 20.00 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Martijn Kleermaker-John Michael (Gri)

Florian Hempel (Dui)-Martin Schindler (Dui)

Steve Beaton (Eng)-Fallon Sherrock (Eng)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Jonny Clayton (Wal, 8)-Keane Barry (Ier)/Royden Lam (Hkg)

Maandag 20 december, vanaf 20.00 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Luke Woodhouse (Eng)-James Wilson (Eng)

Rusty-Jake Rodriguez (Oos)-Ben Robb (NZl)

Raymond van Barneveld-Lourence Ilagan (Fil)

Tweede ronde (best of 5 sets)

James Wade (Eng, 4)-Maik Kuivenhoven/Ky Smith (Aus)

Dinsdag 21 december, vanaf 13.30 uur:

Eerste ronde (best of 5 sets)

Lewy Williams (Wal)-Toyokazu Shibata (Jap)

Jason Lowe (Eng)-Daniel Larsson (Zwe)

Tweede ronde (best of 5 sets)

Mervyn King (Eng, 21)-Ryan Joyce (Eng)/Roman Benecký (Tsj)

Dave Chisnall (Eng, 14)-Darius Labanauskas (Lit)/Mike De Decker (Bel)

Vanaf 20.00 uur:

Tweede ronde (best of 5 sets)

Vincent van der Voort (29)-Adam Hunt (Eng)/Boris Krcmar (Kro)

Michael Smith (Eng, 9)-Ron Meulenkamp/Lisa Ashton (Eng)

Dimitri Van den Bergh (Bel, 5)-Florian Hempel (Dui)/Martin Schindler (Dui)

Devon Petersen (ZAf, 28)-Jamie Hughes (Eng)/Raymond Smith (Aus)

Woensdag 22 december, vanaf 13.30 uur:

Tweede ronde (best of 5 sets)

Ryan Searle (Eng, 15)-William Borland (Sch)/Bradley Brooks (Eng)

Glen Durrant (Eng, 24)-William O'Connor (Ier)/Danny Lauby (VS)

Luke Humphries (Eng, 19)-Rowby-John Rodriguez (Oos)/Nick Kenny (Wal)

Joe Cullen (Eng, 13)-Ted Evetts (Eng)/Jim Williams (Wal)

Vanaf 20.00 uur:

Tweede ronde (best of 5 sets)

Nathan Aspinall (Eng, 10)-Joe Murnan (Eng)/Paul Lim (Sin)

Dirk van Duijvenbode (17)-Jermaine Wattimena/Boris Koltsov (Rus)

Kim Huybrechts (Bel, 32)-Steve Beaton (Eng)/Fallon Sherrock (Eng)

Simon Whitlock (Aus, 20)-Martijn Kleermaker/John Michael (Gri)

Donderdag 23 december, vanaf 13.30 uur:

Tweede ronde (best of 5 sets)

Damon Heta (Aus, 31)-Luke Woodhouse (Eng)/James Wilson (Eng)

Brendan Dolan (NIe, 23)-Callan Rydz (Eng)/Yuki Yamada (Jap)

Mensur Suljovic (Oos, 26)-Alan Soutar (Sch)/Diogo Portela (Bra)

José de Sousa (Por, 7)-Jason Lowe (Eng)/Daniel Larsson (Zwe)

Vanaf 20.00 uur:

Tweede ronde (best of 5 sets)

Danny Noppert (18)-Jason Heaver (Eng)/Gordon Mathers (Aus)

Gabriel Clemens (Dui, 25)-Lewy Williams (Wal)/Toyokazu Shibata (Jap)

Rob Cross (Eng, 11)-Raymond van Barneveld/Lourence Ilagan (Fil)

Chris Dobey (Eng, 30)-Rusty-Jake Rodriguez (Oos)/Ben Robb (NZl)

Maandag 27 december, vanaf 13.30 uur:

Derde ronde (best of 7 sets)

Drie partijen

Vanaf 20.00 uur:

Derde ronde (best of 7 sets)

Drie partijen

Dinsdag 28 december, vanaf 13.30 uur:

Derde ronde (best of 7 sets)

Drie partijen

Vanaf 20.00 uur:

Derde ronde (best of 7 sets)

Drie partijen

Woensdag 29 december, vanaf 13.30 uur:

Derde ronde (best of 7 sets)

Drie partijen

Vanaf 20.00 uur:

Derde ronde (best of 7 sets)

Eén partij

Vierde ronde (best of 7 sets)

Twee partijen

Donderdag 30 december, vanaf 13.30 uur:

Vierde ronde (best of 7 sets)

Drie partijen

Vanaf 20.00 uur:

Vierde ronde (best of 7 sets)

Drie partijen

Zaterdag 1 januari, vanaf 13.30 uur:

Kwartfinales (best of 9 sets)

Twee partijen

Vanaf 20.00 uur:

Kwartfinales (best of 9 sets)

Twee partijen

Zondag 2 januari, vanaf 19.00 uur:

Halve finales (best of 11 sets)

Maandag 3 januari, 21.00 uur:

Finale (best of 13 sets)