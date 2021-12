Enkele dagen voor de start van het WK darts in Londen heeft het toernooi al te maken met het eerste coronageval. De Spaanse darter Juan Francisco Rodriguez testte positief en kan niet meedoen in Alexandra Palace.

Rodriguez wordt vervangen door Gordon Mathers, de eerste reserve. De veertigjarige Australiër neemt het in de eerste ronde op tegen de Engelsman Jason Heaver. De winnaar van die partij treft vlak voor Kerst de Nederlander Danny Noppert in de tweede ronde.

Het WK begint woensdag. Zoals gebruikelijk komt de titelverdediger, in dit geval Gerwyn Price, dan direct in actie. De Welshman sluit de eerste avond af met een partij in de tweede ronde tegen de winnaar van de openingspartij tussen de Engelsman Ritchie Edhouse en Lihao Wen uit China.

Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen komt volgende week zaterdag voor het eerst in actie. Raymond van Barneveld speelt op 20 december in de eerste ronde tegen de Filipijn Lourence Ilagan. Er doen in totaal tien Nederlanders mee aan het WK.

Voor toeschouwers in Londen geldt de 3G-regel. Om naar binnen te mogen, moeten ze kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, een recente negatieve test hebben ondergaan of in de afgelopen zes maanden het coronavirus hebben doorgemaakt.