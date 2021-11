Raymond van Barneveld neemt het volgende maand bij zijn rentree op het WK darts op tegen de Filipijn Lourence Ilagan. Ron Meulenkamp werd maandag bij de loting voor het toernooi in Londen in de eerste ronde gekoppeld aan de Engelse Lisa Ashton.

De 54-jarige Van Barneveld maakte begin dit jaar zijn rentree als profdarter, nadat hij eind 2019 stopte na een pijnlijke nederlaag in de eerste ronde van het WK. De huidige nummer 68 van de wereld presteerde dit seizoen goed genoeg om zich te kwalificeren voor het wereldkampioenschap.

De wereldkampioen van 2007 bij de PDC treft met Ilagan een darter die bij de vorige drie WK's direct werd uitgeschakeld in de eerste ronde. De 43-jarige Filipijn, die als bijnaam 'The Gunner' heeft, is vooral succesvol geweest bij toernooien in Azië.

Als Van Barneveld wint van Ilagan, krijgt hij in de tweede ronde te maken met een veel bekendere tegenstander: Rob Cross. De Engelsman is als elfde geplaatst en werd vier jaar geleden wereldkampioen.

Loting Nederlanders in eerste ronde Jermaine Wattimena-Boris Koltsov (Rus)

Ron Meulenkamp-Lisa Ashton (Eng)

Maik Kuivenhoven-Ky Smith (Aus)

Martijn Kleermaker-John Michael (Gri)

Chris Landman-Scott Mitchell (Eng)

Raymond van Barneveld-Lourence Ilagan (Fil)

Van Gerwen tegen Barstow of Norman Jr.

De top 32 van de wereld stroomt pas in de tweede ronde in. Dat geldt voor de Nederlanders Michael van Gerwen (als derde geplaatst), Dirk van Duijvenbode (17), Danny Noppert (18) en Vincent van der Voort (29).

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen werd maandag gekoppeld aan de winnaar van de partij tussen de Engelsman Chas Barstow (de nummer 101 van de wereld) en de excentrieke Canadees John Norman Jr, die debuteert op een WK.

Van Duijvenbode neemt het in zijn eerste partij mogelijk op tegen landgenoot Jermaine Wattimena. Wattimena moet dan in de eerste ronde wel afrekenen met de Rus Boris Koltsov. Noppert treft de Engelsman Jason Heaver of de onbekende Spanjaard Juan Francisco Rodriguez in de tweede ronde en Van der Voort lootte een partij tegen de Engelsman Adam Hunt of de Kroaat Boris Krcmar.

Loting Nederlanders in tweede ronde Dirk van Duijvenbode (17)-Jermaine Wattimena (Ned)/Boris Koltsov (Rus)

Vincent van der Voort (29)-Adam Hunt (Eng)/Boris Krcmar (Kro)

Danny Noppert (18)-Jason Heaver (Eng)/Juan Francisco Rodriguez (Spa)

Michael van Gerwen (3)-Chas Barstow (Eng)/John Norman Jr. (Can)

Tien Nederlandse deelnemers aan WK

Meulenkamp moet al in de eerste ronde in actie komen en treft dan Ashton. De 51-jarige Engelse is een van de twee vrouwen in het deelnemersveld van 96 darters. Haar landgenote Fallon Sherrock is de andere. De revelatie van het WK van twee jaar geleden strijdt in de eerste ronde tegen de 57-jarige Engelsman Steve Beaton.

Debutant Martijn Kleermaker neemt het in de eerste ronde op tegen de Griek John Michael, Chris Landman treft de Engelsman Scott Mitchell bij zijn eerste optreden ooit op het WK en Maik Kuivenhoven lootte Ky Smith.

De negentienjarige Smith gaat samen met zijn vader Raymond Smith geschiedenis schrijven op het WK. De Australiërs zijn de eerste vader en zoon die beiden meedoen aan hetzelfde wereldkampioenschap.

Het WK begint op 15 december en de finale is op 3 januari. Vorig jaar won Gerwyn Price voor het eerst de wereldtitel. De Welshman rekende in de finale af met Gary Anderson: 7-3.