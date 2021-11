Jelle Klaasen doet volgende maand niet mee aan het WK darts. De wereldkampioen van 2006 bij de bond BDO werd maandag direct uitgeschakeld bij het laatste kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap.

De 37-jarige Klaasen verloor in de eerste ronde in Barnsley met 6-5 van de achttien jaar jongere Tsjech Adam Gawlas. 'The Cobra' noteerde een matig gemiddelde van 83,8 punten per drie pijlen.

Klaasen deed sinds zijn overstap van de BDO naar de PDC in 2007 bijna altijd mee aan het WK. Alleen in 2012 en vorig jaar kwalificeerde hij zich niet. De huidige nummer 59 van de wereld haalde zes jaar geleden de halve finales, zijn beste prestatie bij een WK van de PDC.

In totaal streden maandag vijf Nederlanders om de laatste drie tickets voor het WK in Londen. Jeffrey de Zwaan, Niels Zonneveld, Geert Nentjes en Derk Telnekes wisten hun laatste kans ook niet te verzilveren.

De als eerste geplaatste De Zwaan, die de laatste drie jaar wel op het WK stond en in 2019 de vierde ronde haalde, verloor in de kwartfinales van de Belg Mike De Decker (6-3). Zonneveld redde het in diezelfde fase van het toernooi niet tegen de Australiër Gordon Mathers (6-1).

Nentjes (6-4 tegen Martin Atkins) en Telnekes (6-3 tegen Alan Tabern) verloren net als Klaasen al hun eerste partij in Barnsley.

Jeffrey de Zwaan mag dit jaar niet meedoen aan het WK. Foto: Getty Images

Loting voor WK is maandagavond

De Engelsman James Wilson, de Kroaat Boris Krcmar en Nick Kenny uit Wales wonnen de drie finales en plaatsten zich daarmee voor het WK. De loting voor het toernooi in Alexandra Palace is maandagavond en begint om 20.15 uur.

Met Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Vincent van der Voort, Raymond van Barneveld, Martijn Kleermaker, Maik Kuivenhoven, Ron Meulenkamp, Jermaine Wattimena en Chris Landman gaan er tien Nederlanders in de koker.