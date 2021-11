Michael van Gerwen heeft zondag een gevoelige nederlaag geleden in de aanloop naar het WK darts. De drievoudig wereldkampioen verloor in de kwartfinales van de Players Championship Finals van Peter Wright: 6-10.

De start van de partij werd uitgesteld omdat het brandalarm afging in de Butlin's Minehead Resort toen Van Gerwen en Wright aan het ingooien waren. De twee spelers moesten zelfs het podium verlaten. Enkele minuten later keerden ze weer terug.

Van Gerwen en Wright hielden elkaar in de eerste legs in evenwicht en gooiden allebei een gemiddelde van boven de 100 punten per drie pijlen. Toch was het Wright die als eerste een break forceerde voor 2-1, maar de Nederlander vocht zich terug tot 3-3.

Halverwege de partij ging het alsnog mis voor Van Gerwen. Nadat hij een break achterstand nog had weggewerkt, kwam Wright op een 5-6-voorsprong en wist de Nederlander ondanks een hoger gemiddelde (101,64 om 98,80) nog maar één leg te pakken. De wereldkampioen van 2020 was echter veel beter op de dubbels (58,82 procent om 40 procent).

Voor Van Gerwen is de nederlaag tegen Wright een matige generale voor het WK darts, dat op 15 december van start gaat in Londen. De Nederlander had op weg naar de kwartfinales nog wel oud-wereldkampioenen Raymond van Barneveld en Gary Anderson verslagen.

Door de uitschakeling van Van Gerwen is Vincent van der Voort de enige overgebleven Nederlander bij de Players Championship Finals, waarvan de kwartfinales, halve finales en finale zondag worden afgewerkt. De Noord-Hollander treft later op de dag Johnny Clayton in de kwartfinales.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van het loeiende brandalarm te bekijken.