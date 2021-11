Adrian Lewis heeft Peter Wright op Twitter uitgemaakt voor valsspeler. De Engelsman en de Schot kregen het zaterdag na hun confrontatie op de Player Championship Finals met elkaar aan de stok en vooral Lewis was woedend over de gang van zaken.

De 51-jarige Wright keek tegen een 0-3-achterstand aan, maar won alsnog met 6-5 van de vijftien jaar jongeren Lewis. Laatstgenoemde werd naar eigen zeggen uit zijn ritme gehaald en dat leverde na de partij een minutenlange discussie op tussen beide heren op het podium. Lewis heeft op Twitter hard uitgehaald naar Wright.

"Hij zei tegen me dat er een stuk vloer los lag", begon Lewis zijn betoog. "Mijn antwoord was dat hij me uit mijn ritme haalde. Dat deed hij bewust, het hoorde bij zijn game plan. Als nummer twee van de wereld is dit schandalig en ben je niets meer dan een valsspeler. Hij wist precies wat hij deed."

De emoties liepen zo hoog op dat Lewis door een beveiliger van het podium werd begeleid. "Ik heb eerlijk gezegd niks verkeerd gedaan", vervolgde de wereldkampioen van 2011 en 2012. "Ik was tijdens de partij zelfs verbijsterd over wat er aan de hand was. Na afloop wilde ik weten wat zijn probleem was."

"Wright zei in het interview aardige dingen over me, omdat hij weet dat ik niks verkeerds heb gedaan. De mensen met wie ik ruzie heb, moeten zich altijd verontschuldigen omdat iedereen weet dat ik geen valsspeler ben. Dat zal ik ook nooit zijn", aldus Lewis.

Wright had in het interview na afloop van de wedstrijd weinig te zeggen over de ruzie met Lewis en maakte er een grapje van. Wright speelt zondagmiddag in de kwartfinales van de Player Championship Finals tegen Michael van Gerwen.