Michael van Gerwen heeft zaterdag de kwartfinales van de Players Championship Finals bereikt. De drievoudig wereldkampioen en titelverdediger was in de achtste finales te sterk voor Gary Anderson. Ook Vincent van der Voort zit bij de laatste acht.

Van Gerwen kwam in Minehead op een 4-0-voorsprong en gaf die marge niet meer uit handen. Hij eindigde op een gemiddelde van ruim 95 per drie pijlen en een finishpercentage van 40 procent. Op beide vlakken was hij beter dan Anderson.

Eerder op de dag had Van Gerwen de achtste finales bereikt door landgenoot Raymond van Barneveld met 6-3 opzij te zetten. Het was het eerste onderonsje tussen de Nederlanders in twee jaar.

In de strijd om een plek in de halve eindstrijd staat Van Gerwen opnieuw tegenover een Schot. Hij gooit dan tegen Peter Wright, die de laatste acht haalde door van de Australiër Damon Heta te winnen: 10-8.

Van der Voort won met 10-7 van landgenoot Danny Noppert, die nog wel de eerste leg pakte. Daarna had Van der Voort het initiatief. De Purmerender speelt in de volgende ronde tegen Jonny Clayton, die Luke Humphries met 10-9 klopte.

Van Gerwen won zes van de laatste acht edities van de Players Championship Finals. Vorig jaar pakte hij de titel door in de eindstrijd af te rekenen met de Engelsman Mervyn King.