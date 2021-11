Michael van Gerwen heeft zaterdag ten koste van Raymond van Barneveld de derde ronde van de Players Championship Finals bereikt. Het was voor het eerst in twee jaar tijd dat de voormalig wereldkampioenen tegenover elkaar stonden.

De nummer drie van de wereldranglijst won in het Engelse Minehead met 6-3. In de eerste ronde had hij met Kevin Doets al een andere Nederlander uitgeschakeld.

Van Gerwen begon goed aan de partij en nam direct een 2-0-voorsprong, maar via een break trok Van Barneveld de stand weer gelijk. Toen 'Barney' bij 3-4 voor de tweede keer zijn eigen leg inleverde, kon hij de schade niet meer repareren.

Van Gerwen maakte het af met een pijl in dubbel-20, kort nadat Van Barneveld dubbel-19 had gemist. Het finishpercentage over de hele wedstrijd van de Brabander lag op 60 procent, tegenover 40 procent voor Van Barneveld.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de twee sinds Van Barneveld begin dit jaar zijn rentree maakte. De 54-jarige Hagenaar nam in 2019 afscheid, maar kwam later op die beslissing terug. Hij staat momenteel 74e op de ranglijst van de PDC.

Vijfde zege op rij voor Van Gerwen op 'Barney'

Van Gerwen heeft nu de laatste vijf partijen tegen zijn 22 jaar oudere rivaal gewonnen. De laatste keer dat Van Barneveld aan het langste eind trok, dateert van ruim drie jaar geleden.

In de derde ronde neemt Van Gerwen het vanavond op tegen een andere oud-wereldkampioen. De Schot Gary Anderson, die Ryan Meikle met 6-2 de baas was, is dan zijn tegenstander.

Eerder op de dag bereikte Vincent van der Voort de derde ronde door Andy Boulton met 6-5 te verslaan. Ook Danny Noppert zit nog in het toernooi. Hij is in de tweede ronde gekoppeld aan de Belg Dimitri Van den Bergh.

De Players Championship Finals is het laatste grote toernooi voor de start van het WK. Dat duurt van 15 december tot en met 3 januari.