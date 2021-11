Raymond van Barneveld speelt zaterdagmiddag voor het eerst in ruim twee jaar tijd weer tegen Michael van Gerwen op een groot toernooi. De Nederlanders strijden op de Players Championship Finals om een plek in de achtste finales.

"Michael is de nummer 3 van de wereld en ik ben de nummer 74. Ik heb dus niets te verliezen, ik kijk uit naar deze partij", zei Van Barneveld vrijdagavond.

'Barney' bereikte de tweede ronde van de Players Championship Finals door in de openingsronde met 6-1 te winnen van Maik Kuivenhoven. Van Gerwen versloeg op zijn beurt Kevin Doets met 6-3.

Van Barneveld en Van Gerwen troffen elkaar op 24 augustus 2019 voor het laatst in een officiële wedstrijd. "Michael en ik hebben altijd geweldige onderlinge partijen. Natuurlijk ga ik proberen te winnen. Het zijn korte partijen, we gaan zien hoe het loopt", aldus Van Barneveld.

Van Gerwen kijkt ook uit naar het Nederlandse onderonsje. "Ik weet dat Raymond een goede darter is, ik moet hem onder druk zetten. Dat kan ik ook", zei de Brabander op zijn beurt. "Ik ben er klaar voor. Dit wordt wel een partijtje zeg."

De Players Championship Finals zijn vrijdag begonnen en de finale is zondag. Van Gerwen won het toernooi in totaal zes keer, waaronder de afgelopen twee edities. Hij stond de laatste zes jaar telkens in de finale (vijf titels).