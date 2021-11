Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld staan zaterdag tegenover elkaar in de tweede ronde van de Players Championship Finals in het Engelse Minehead. De twee Nederlandse dartsiconen doorstonden vrijdag de eerste ronde en treffen elkaar daardoor voor het eerst in ruim twee jaar.

De 32-jarige Van Gerwen had in zijn eersterondepartij weinig te duchten van zijn landgenoot Kevin Doets. De drievoudig wereldkampioen stond maar drie legs af aan de Almeerder en zegevierde zodoende met 6-3 in het Butlin's Minehead Resort.

Van Barneveld maakte eveneens een overtuigende indruk in zijn openingspartij tegen Maik Kuivenhoven. De Hagenaar, die vijf keer de beste van de wereld was, verloor maar één leg aan de Noord-Hollander (6-1) en noteerde een fraai gemiddelde van 105,61 punten per drie pijlen.

Het is voor het eerst sinds 24 augustus 2019 dat Van Gerwen en Van Barneveld tegenover elkaar staan. Destijds won Van Gerwen het Nederlandse onderonsje bij de PDC Masters in Nieuw-Zeeland met 8-1.

De 54-jarige Van Barneveld zette in februari vorig jaar een punt achter zijn imposante loopbaan, maar keerde een half jaar later terug op dat besluit. Sinds dit jaar is hij in het bezit van een Tour-kaart en speelt hij weer toernooien op het hoogste niveau.

Raymond van Barneveld maakte een overtuigende indruk tegen Maik Kuivenhoven en neemt het in de tweede ronde op tegen Michael van Gerwen. Foto: Pro Shots

Van Duivenbode al uitgeschakeld

Dirk van Duijvenbode werd in Minehead verrassend genoeg uitgeschakeld door Ryan Meikle, de nummer 76 van de wereldranglijst. De Katwijker kwam nog terug van een 3-5-achterstand tegen de Engelsman, maar in de beslissende elfde leg ging hij alsnog ten onder: 5-6.

Vincent van der Voort was met 6-4 te sterk voor Jelle Klaasen, terwijl Danny Noppert won van de Oostenrijker Rowby-John Rodriguez (6-2). Ron Meulenkamp, Martijn Kleermaker en Jermaine Wattimena werden allemaal uitgeschakeld.

De Players Championship Finals is het laatste grote toernooi voor het WK, dat op 15 december van start gaat in Londen. Van Barneveld heeft zich al geplaatst voor het mondiale eindtoernooi en speelt daardoor voor het eerst sinds 2018 een WK.

Aan de Players Championship Finals doen de beste 64 darters van de dertig Players Championships van dit jaar mee. Het toernooi is vrijdag van start gegaan en duurt tot en met zondag. Van Gerwen won het prestigieuze evenement al zes keer. Vorig jaar pakte hij de titel door Mervyn King in de finale te verslaan. De winnaar krijgt 100.000 pond (zo'n 118.000 euro) aan prijzengeld.