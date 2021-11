Gerwyn Price heeft zondag voor de derde keer in vier jaar de Grand Slam of Darts gewonnen. De regerend wereldkampioen was in de finale veel te sterk voor Peter Wright, de nummer twee van de wereld: 16-8.

Vanaf het begin had Price het initiatief in Wolverhampton. Wright kwam in de beginfase terug van 4-1 tot 4-3, maar zag zijn tegenstander daarna uitlopen naar 10-3. Dat gat bleek onoverbrugbaar.

Het verschil in niveau tussen de finalisten was terug te zien in de gemiddeldes (103,90 voor Price tegenover 91,51 van Wright) en finishpercentages (48 om 44). Price bracht zijn uitgooimoyenne in de laatste games wat omlaag door een aantal matchdarts te missen.

In 2018 en 2019 ging Price ook al met de eindzege aan de haal op de Grand Slam of Darts. In de finale van twee jaar geleden won hij met 16-6 van Wright en een jaar eerder klopte hij Gary Anderson met 16-13.

Price, die eind dit jaar zijn wereldtitel verdedigt in Londen, is met zijn titel op de Grand Slam of Darts de opvolger van José de Sousa. De Portugees strandde dit jaar in de achtste finales.

Michael van Gerwen ging als drievoudig winnaar van het toernooi in de kwartfinales onderuit. Raymond van Barneveld, de tweede Nederlandse deelnemer, werd in de poulefase uitgeschakeld.