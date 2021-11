Gerwyn Price heeft zich zondagmiddag overtuigend geplaatst voor de finale van de Grand Slam of Darts. De nummer één van de wereld was in de halve eindstrijd veel te sterk voor James Wade: 16-9 in legs.

De 36-jarige Price staat voor de derde keer in de finale van Grand Slam of Darts. De Welshman won het prestigieuze toernooi in 2018 en 2019. Hij speelt in de eindstrijd tegen Peter Wright of Michael Smith. Die halve finale is later deze middag. De finale is zondagavond.

Price nam tegen Wade direct het initiatief en liep snel uit naar een 3-0-voorsprong. Wade kwam terug tot 3-3, maar daarna ging het mis. De Engelsman kon een sterk spelende Price niet meer bijhouden en verloor bij 3-3 tien van de daaropvolgende elf legs. Daarmee was de wedstrijd gespeeld.

In totaal gooide Price negen keer 180 en hij raakte ruim 66 procent van zijn dubbels. De regerend wereldkampioen kwam tot een gemiddelde van 102,58 per drie pijlen. Wade zette daar slechts 94,52 tegenover.

Michael van Gerwen werd zaterdag als laatste Nederlander uitgeschakeld. De Brabander, die het toernooi drie keer won, verloor in de kwartfinales met 13-16 van Smith.