Gerwyn Price en Peter Wright hebben zich zondagmiddag geplaatst voor de finale van de Grand Slam of Darts. De nummer één van de wereld was in zijn halve eindstrijd veel te sterk voor James Wade (16-9), terwijl Wright een comeback nodig had tegen Michael Smith (16-12).

De 36-jarige Price staat voor de derde keer in de finale van Grand Slam of Darts. De Welshman won het prestigieuze toernooi in 2018 en 2019. In 2019 won Price de finale van Wright, die in 2017 de eindstrijd verloor van Michael van Gerwen.

Price nam tegen Wade direct het initiatief en liep snel uit naar een 3-0-voorsprong. Wade kwam terug tot 3-3, maar daarna ging het mis. De Engelsman kon een sterk spelende Price niet meer bijhouden en verloor bij 3-3 tien van de daaropvolgende elf legs. Daarmee was de wedstrijd gespeeld.

Wright had het een stuk lastiger in zijn partij tegen Smith. De Schot leek de wedstrijd halverwege zelfs uit handen te geven toen Smith vier legs op rij wist te winnen (van 8-8 naar 8-12). Het dubbeltje viel toch de andere kant op. Wright schakelde een tandje bij en won liefst acht legs op rij.

Van Gerwen werd zaterdag als laatste Nederlander uitgeschakeld. De Brabander, die het toernooi drie keer won, verloor in de kwartfinales met 13-16 van Smith.