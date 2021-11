James Wade heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van de Grand Slam of Darts. De Engelsman en verliezend finalist van vorig jaar schudde in de kwartfinales landgenoot Rob Cross van zich af: 16-14.

Nadat de eerste tien legs geen breaks hadden opgeleverd, sloeg Wade toe door vanaf 5-5 vier legs op rij te winnen. Dat bleek de beslissende slag te zijn. Cross kon nog wel één break terugpakken, maar kwam nooit meer langszij.

De 38-jarige Wade, die in totaal drie keer de finale van de Grand Slam of Darts verloor, speelt voor een plek in de finale tegen Gerwyn Price of Jonny Clayton. Die kwartfinale wordt later op vrijdag afgewerkt in Wolverhampton.

De andere kwartfinales, Michael van Gerwen-Michael Smith en Peter Wright-Fallon Sherrock, worden zaterdag gespeeld. De halve finales en de finale zijn op zondag.