Gerwyn Price en James Wade hebben zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van de Grand Slam of Darts. De wereldkampioen was in zijn kwartfinale te sterk voor Jonny Clayton (16-12), terwijl de Engelsman Wade landgenoot Rob Cross nipt van zich afschudde: 16-14.

Price liep tegen Clayton al snel uit naar naar een comfortabele voorsprong (5-1). Clayton knokte zich terug en kwam langszij (7-7). Nadat Price weer een voorsprong uit handen had gegeven (11-8 werd 12-12), sloeg de Welshman toe door de laatste vier legs te winnen.

In de partij tussen Wade en Cross waren er geen breaks in de eerste tien legs (5-5). Daarna nam Wade het initiatief door vier legs op rij te pakken. Dat bleek de beslissende slag te zijn. Cross kon nog wel één break terugpakken, maar kwam niet meer langszij.

De 36-jarige Price en de 38-jarige Wade spelen zondag tegen elkaar in halve finale. De nummer één van de wereld won het toernooi in 2018 en 2019, terwijl Wade drie keer de finale verloor (2020, 2016 en 2010).

De andere kwartfinales, Michael van Gerwen-Michael Smith en Peter Wright-Fallon Sherrock, worden zaterdag gespeeld. De halve finales en de finale zijn op zondag.