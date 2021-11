Michael van Gerwen is zich van geen kwaad bewust over het akkefietje met Gary Anderson in de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. De Nederlander kreeg het donderdag aan de stok met Anderson nadat hij na een gemiste dubbel al foeterend langs de Schot liep.

Van Gerwen miste bij een 6-5-voorsprong twee pijlen op dubbel tien, waardoor Anderson alsnog een kans kreeg om op gelijke hoogte te komen met de drievoudig wereldkampioen. De Schot ging echter in discussie met Van Gerwen omdat die op de weg terug iets gezegd zou hebben.

"Ik zei 'schele' tegen mezelf", verklaarde Van Gerwen na afloop tegen RTL 7. "Gary krijgt op dat moment een kronkel in zijn hoofd en denkt dan dat ik het heb gedaan. Dat is zijn zwakte, dat weet ik."

"Het is niet de eerste keer, dit heeft hij dertig, veertig keer in zijn leven gedaan", vervolgde Van Gerwen. "Je moet er op dat moment mee dealen, maar dat is niet altijd even makkelijk. Dan moet je opstaan en je eigen spel spelen. Ik maakte alleen nog heel veel fouten, terwijl ik toe moest slaan."

Ondanks het akkefietje hield Van Gerwen zijn voorsprong vast en won hij de partij tegen Anderson met 10-8, waarmee hij zich plaatste voor de kwartfinales van het prestigieuze dartstoernooi in Wolverhampton. Bij de laatste acht neemt hij het vrijdag op tegen Michael Smith.

"Ik ben heel scherp en met mijn scorend vermogen leg ik heel veel druk op de tegenstander", aldus Van Gerwen. "Ik heb Gary veel pijn gedaan, maar ik heb nagelaten om hem op de belangrijke dubbels een nekslag te geven. Uiteindelijk win ik wel de wedstrijd en dat is het enige wat telt. Er kan er maar één de beste zijn en dat ben ik."