Michael van Gerwen heeft donderdag op knappe wijze de kwartfinales van de Grand Slam of Darts bereikt. De drievoudig wereldkampioen versloeg Gary Anderson na een lang gelijkopgaande strijd: 10-8.

De vijftigjarige Anderson en Van Gerwen lieten aan het begin van de partij direct een hoog niveau zien. Nadat Van Gerwen die eerst leg had gepakt met een 11-darter, won zijn Schotse opponent de tweede leg met een 12-darter.

Vervolgens gaven de nummer drie en nummer zes van de wereld elkaar amper wat toe, totdat Van Gerwen in de negende leg een break forceerde. Hij maakte het af door een 32-finish met twee pijlen te gooien.

Sindsdien ging alles met de darts mee en maakte 'Mighty Mike' het onnodig spannend door vijf matchdarts te missen. Anderson kreeg daardoor via tops een kans om een beslissende leg te forceren, maar die miste hij. Bij de zesde matchdart was het raak voor Van Gerwen.

Bij de laatste acht neemt Van Gerwen, die de Grand Slam of Darts in 2015, 2016 en 2017 won, het op tegen Michael Smith. De 31-jarige Engelsman was eerder op de avond te sterk voor Joe Cullen: 10-5.

Kwartfinales Grand Slam of Darts James Wade-Rob Cross

Gerwyn Price-Jonny Clayton

Peter Wright-Fallon Sherrock

Michael van Gerwen-Michael Smith

Fallon Sherrock plaatste zich voor de kwartfinales. Fallon Sherrock plaatste zich voor de kwartfinales. Foto: Pro Shots

Sherrock zet zegetocht voort

Naast Van Gerwen voegde ook Sherrock zich bij de laatste acht in Wolverhampton. De Britse schreef al geschiedenis door zich als eerste vrouw voor de knock-outfase van de Grand Slam of Darts te plaatsen en blijft in het toernooi dankzij een overtuigende zege op Mensur Suljovic: 5-10.

Sherrock begon niet bepaald sterk aan de partij tegen Suljovic en verloor de eerste twee legs. Daarna zette ze de inhaalrace met succes in en hoefde ze nog maar drie legs af te staan.

Het was de tweede keer dat Sherrock de Oostenrijker versloeg. Twee jaar geleden won ze van Suljovic in de tweede ronde van het WK. Toen schreef ze geschiedenis door als eerste vrouw een partij te winnen op het wereldkampioenschap van de PDC.

De kwartfinales van de Grand Slam of Darts staan vrijdag en zaterdag op het programma. De halve finales en finale zijn beide zondag. De winnaar van het toernooi gaat naar huis met een bedrag van bijna 150.000 euro.