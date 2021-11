Fallon Sherrock bereikte dinsdag op spectaculaire wijze de knock-outfase van de Grand Slam of Darts. De 27-jarige Engelse moest haar laatste groepsduel met twee legs verschil winnen, kwam tegen Gabriel Clemens met 1-3 achter, maar won door een 170-finish in de laatste leg toch nog met 5-3.

"Ik heb geen idee hoe ik dit voor elkaar heb gekregen", zei Sherrock met een grote glimlach. "Ik lijk de gewoonte te hebben om de bull's eye te raken als ik het écht nodig heb."

'The Queen of the Palace' verloor in haar eerste groepsduel in Wolverhampton met 1-5 van voormalig wereldkampioen Peter Wright. Vervolgens won ze met een gemiddelde van 101,55 punten per drie pijlen afgetekend van de Belg Mike De Decker (5-0), waardoor het duel met Clemens beslissend was in de strijd om een ticket voor de achtste finales.

De Duitser had zijn eerste twee partijen gewonnen en mocht tegen Sherrock met één leg verschil verliezen om toch nog door te gaan. Clemens brak de Britse direct twee keer en had bij een 3-1-voorsprong nog maar één leg nodig.

"Op dat moment dacht ik: ga nu gewoon gooien en denk er niet meer aan dat je met 5-3 moet winnen om door te gaan", aldus Sherrock. "Ik vergat alles en was heel relaxed."

Sherrock moet weer tegen Suljovic

Sherrock kwam op 3-3 door een knappe 141-finish, maar bewaarde haar beste beurt voor het laatst. In de achtste leg, terwijl Clemens op 68 stond, gooide Sherrock tot grote vreugde van het publiek de maximale finish van 170 en daarmee de partij uit: 5-3.

"Ik wist dat het mijn enige kans was en dat ik niet mocht missen", zei Sherrock over de laatste leg. "Ik ben zo trots op mezelf dat het gelukt is. Het laat zien wat ik kan en geeft me heel veel zelfvertrouwen. Ik speel beter dan ooit."

De Britse neemt het donderdag in de achtste finales van de Grand Slam of Darts op tegen Mensur Suljovic. Ze versloeg de Oostenrijker twee jaar geleden in de tweede ronde van het WK, toen ze geschiedenis schreef door als eerste vrouw een partij te winnen op het wereldkampioenschap van de PDC.

Sherrock is nu ook de eerste vrouw in de knock-outfase van de Grand Slam of Darts. Ze is er inmiddels aan gewend dat ze regelmatig dartshistorie schrijft. "Al probeer ik daar tijdens een toernooi niet aan te denken, want het leidt alleen maar af. Over een paar dagen kan ik genieten van wat ik gepresteerd heb, nu zit ik nog vol in mijn 'dartszone'."