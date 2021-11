Michael van Gerwen heeft dinsdag op overtuigende wijze de volgende ronde van de Grand Slam of Darts bereikt. De drievoudig wereldkampioen won ook zijn derde groepswedstrijd bij het prestigieuze dartstoernooi en treft mogelijk Raymond van Barneveld in de eerste knock-outronde.

De 32-jarige Van Gerwen had slechts één leg nodig tegen John Henderson om zich als groepswinnaar te verzekeren van de volgende ronde en daar slaagde de Nederlander al direct in. Vervolgens liep hij met een gemiddelde van 93,1 per drie pijlen uit naar 5-1.

Met zijn overwinning op Henderson sloot Van Gerwen de groepsfase van de Grand Slam of Darts in stijl af. De Brabander won in Wolverhampton ook al van Lisa Ashton en Joe Cullen. In totaal stond hij slechts drie legs af.

In de knock-outronde neemt Van Gerwen het mogelijk op tegen Van Barneveld. Als groepswinnaar treft Van Gerwen de nummer twee uit de groep van Van Barneveld. De Hagenaar staat nu tweede, maar komt later op de avond nog in actie tegen Gary Anderson. Om 23.30 uur speelt de viervoudig wereldkampioen tegen Gary Anderson. Omdat Michael Smith al zeker is van groepswinst, speelt de winnaar van die partij tegen Van Gerwen.

De Grand Slam of Darts is zaterdag begonnen en bestaat uit een groepsfase en een knock-outronde. In totaal doen 32 darters mee aan het toernooi, waarvan de finale komende zondag is. Van Gerwen won het toernooi al drie keer: in 2015, 2016 en 2017. Van Barneveld pakte in 2012 de eindzege. De winnaar ontvangt bijna 150.000 euro aan prijzengeld.