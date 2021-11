Raymond van Barneveld is dinsdag uitgeschakeld in de groepsfase van de Grand Slam of Darts. De Nederlander verloor met 5-2 van Gary Anderson en eindigde daardoor als derde in zijn groep. Michael van Gerwen plaatste zich eerder op de avond wél voor de knock-outronde in Wolverhampton.

De 54-jarige Van Barneveld werd in de eerste leg direct gebroken, maar slaagde er daarna in om direct terug te breken. In de derde leg pakte Anderson opnieuw een leg van Van Barneveld af, waarmee de Schot het initiatief in handen kreeg.

‘Barney’, die een gemiddelde noteerde van 98,31, kwam terug tot 3-2, maar was niet meer bij machte om Anderson nog te bedreigen. De viervoudig wereldkampioen behield het initiatief en stootte Van Barneveld uit het prestigieuze toernooi.

Van Barneveld, die wel zeker is van deelname aan het WK van volgende maand in Londen, was het toernooi begonnen met een nipte nederlaag tegen Michael Smith (4-5) en een overtuigende overwinning op Joe Davis (5-0). Anderson bleek net een maatje te groot voor Van Barneveld, die dit jaar zijn rentree op het hoogste niveau maakt.

Michael van Gerwen plaatste zich overtuigend voor de knock-outfase van de Grand Slam of Darts. Foto: Getty Images

Van Gerwen overtuigend langs Henderson

Anderson treft dankzij zijn zege Van Gerwen, die eerder op de avond afrekende met John Henderson: 5-1. De 32-jarige Van Gerwen had slechts één leg nodig tegen de 48-jarige Schot om zich als groepswinnaar te verzekeren van de volgende ronde en daar slaagde de Nederlander al direct in. Vervolgens liep hij met een gemiddelde van 93,1 per drie pijlen uit naar 5-1.

Met zijn overwinning op Henderson sloot Van Gerwen de groepsfase van de Grand Slam of Darts in stijl af. De Brabander won in Wolverhampton ook al van Lisa Ashton en Joe Cullen. In totaal stond hij slechts drie legs af.

De Grand Slam of Darts is zaterdag begonnen en bestaat uit een groepsfase en een knock-outronde. In totaal doen 32 darters mee aan het toernooi, waarvan de finale komende zondag is. Van Gerwen won het toernooi al drie keer: in 2015, 2016 en 2017. Van Barneveld pakte in 2012 de eindzege. De winnaar ontvangt bijna 150.000 euro aan prijzengeld.