Michael van Gerwen heeft zondag veel indruk gemaakt bij zijn tweede optreden op de Grand Slam of Darts. De 32-jarige Nederlander zette in zijn groepsduel met Joe Cullen (5-2-zege) het hoogste gemiddelde ooit neer bij het prestigieuze toernooi.

Van Gerwen scoorde in Wolverhampton gemiddeld 115,19 punten per drie pijlen. Daarmee verbeterde hij het record van de Belg Dimitri Van den Bergh, die vorig jaar in zijn eerste groepsduel bij de Grand Slam of Darts tot een gemiddelde van 114,85 punten kwam.

"Veel beter dan dit gaat het echt niet worden", zei Van Gerwen met een grote glimlach tegen RTL 7 Darts. "Ik heb een fantastische wedstrijd afgeleverd, mijn scorend vermogen was geweldig. Ik ben heel trots op hoe ik gespeeld heb."

De Brabander kwam in zeven legs tot liefst zestien beurten van meer dan honderd punten, onder meer door vier 180'ers. Zijn gemiddelde had zelfs nog hoger kunnen zijn, want hij miste acht van zijn dertien kansen op een dubbel.

"Het mag niet gebeuren dat ik hier en daar mijn dubbeltjes laat liggen, maar ik denk dat ik niet mag klagen", aldus Van Gerwen. "Ik ben gewoon blij met hoe ik hier sta. Het zelfvertrouwen is er, de thuissituatie is lekker. Mijn dochter heeft zondag haar C-diploma gehaald bij het zwemmen, daar kreeg ik goede energie van. Ik voel me goed en dat is belangrijk."

Van Gerwen is praktisch zeker van volgende ronde

De drievoudig wereldkampioen beleeft voorlopig een voor zijn doen matig jaar - hij won pas twee toernooien in 2021 - maar hij lijkt wel precies op tijd in vorm te komen voor het WK, dat over een maand begint in Londen.

"Het is een lastige periode voor me geweest. Ik heb moeite gehad met mijn nieuwe pijlen, met corona", aldus 'Mighty Mike'. "Maar iedereen die me een beetje kent, weet waar ik toe in staan ben. Het geeft veel voldoening om zo terug te komen, om op deze manier een wedstrijd te winnen. Zelfs in mijn beste tijd was dit een uitzonderlijk gemiddelde geweest."

Van Gerwen, die de Grand Slam of Darts won in 2015, 2016 en 2017, hoeft dinsdag in zijn laatste groepswedstrijd tegen John Henderson maar één leg te winnen om bij de beste twee in de groep te eindigen en de achtste finales te halen in Wolverhampton.