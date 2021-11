Raymond van Barneveld heeft zondag zijn eerste overwinning geboekt op de Grand Slam of Darts. De Nederlander was in zijn tweede groepswedstrijd met 5-0 in legs te sterk voor Joe Davis.

Van Barneveld, die zich via de kwalificaties had geplaatst voor het prestigieuze toernooi in Wolverhampton, heeft door de zege nog alle kans om de volgende ronde te bereiken. De Hagenaar verloor zaterdag met 4-5 van Michael Smith en speelt dinsdag in de laatste groepswedstrijd tegen Gary Anderson.

Tegen Davis kende Van Barneveld nog wel een moeizame start. De vijfvoudig wereldkampioen miste in de eerste leg de nodige darts op de dubbel, maar daarna ging het crescendo met de Nederlander. Hij brak Davis direct en daarmee was de partij eigenlijk al gespeeld.

'Barney' kwam daarna niet meer in de problemen en liep eenvoudig uit naar een 5-0-overwinning. Het was voor de toernooiwinnaar van 2012 zijn eerste overwinning tijdens een televisiewedstrijd in bijna twee jaar tijd.

Later op de avond komt ook Michael van Gerwen nog in actie. De Brabander won zaterdag zijn eerste groepswedstrijd met 5-0 in legs van Lisa Ashton en speelt zondag tegen Joe Cullen.

De finale van de Grand Slam of Darts is volgende week zondag. Vorig jaar ging de titel naar José de Sousa.