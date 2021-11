Paul Lim zal volgende maand voor de 26e keer meedoen aan het WK darts. De 67-jarige cultheld uit Singapore won zondag een kwalificatietoernooi in zijn geboorteland.

Lim rekende in de finale van het Aziatische kwalificatietoernooi met 5-3 in legs af met zijn landgenoot Harith Lim, waardoor hij een van de 96 WK-deelnemers is.

Paul Lim debuteerde in 1982 bij een WK darts, toen nog bij bond BDO. Hij kreeg een legendarische status in de sport door in 1990 als eerste een negendarter te gooien bij een WK. Raymond van Barneveld werd pas negentien jaar later de tweede met een perfecte leg bij een wereldkampioenschap.

Lim zette in 1990 ook zijn beste prestatie neer bij een WK door de kwartfinales te halen.

Sinds 1997 doet 'The Singapore Slinger' mee aan het WK van de profbond PDC. Bij dat toernooi is een plek in de tweede ronde zijn beste resultaat. Vorig jaar won Lim in de eerste ronde van de Engelsman Luke Humphries, waarna hij in de tweede ronde verloor van de Belg Dimitri Van den Bergh.

Het WK darts begint op 15 december in het Alexandra Palace in Londen. De finale is op 3 januari.