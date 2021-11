Raymond van Barneveld baalt van zijn nederlaag tegen Michael Smith in de Grand Slam of Darts. De Nederlander verloor zaterdag nipt van de nummer tien van de Order of Merit.

"Het is leuk dat ik mooie dingen heb laten zien, maar daar koop je niks voor", zei Van Barneveld na afloop van de partij tegen RTL 7. "Je bent hier om de wedstrijd te winnen. Het ging lekker, ook al kon ik er in zijn legs niet aan komen."

Van Barneveld verloor in Wolverhampton nog de eerste leg aan Smith, maar de viervoudig wereldkampioen repareerde direct de achterstand. Pas in de negende en beslissende leg moest 'Barney' zich gewonnen geven.

Toch was Van Barneveld verre van tevreden over zijn spel. "Dat is toch logisch? Daarvoor kom je hier, toch? Ik heb tot het diepste moeten gaan om me hiervoor te plaatsen en dan sta je een week later met lege handen", aldus de Hagenaar, die begin dit jaar terugkeerde van zijn pensioen.

"Ik gooide vanavond in en gooide alleen maar 180 en 140. Dat heb ik vanavond niet laten zien en daar baal ik van. Op de laatste leg na was het wel een prima wedstrijd. Hij miste niks en was heel goed bezig. Ik had alleen beter moeten gooien."

Voor Van Barneveld is de Grand Slam of Darts zijn tweede toernooi sinds zijn terugkeer als darter. Bij het toernooi in Wolverhampton wordt begonnen in poules van vier. Van Barneveld, die al zeker is van WK-deelname, speelt in de komende dagen in zijn groep nog tegen Gary Anderson en Joe Davis.