Raymond van Barneveld heeft zich vrijdag geplaatst voor de Grand Slam of Darts. De Nederlander veroverde een ticket via de kwalificatiereeks van het prestigieuze toernooi in Wolverhampton.

De 54-jarige Van Barneveld rekende in de laatste kwalificatieronde af met Brendan Dolan. De Noord-Ier kreeg bij een 3-4-voorsprong in legs meerdere wedstrijdpijlen, maar Van Barneveld won de partij alsnog met 5-4.

Van Barneveld, die de Grand Slam of Darts in 2012 won en in 2018 voor het laatst meedeed, was eerder in de kwalificaties ook al te sterk voor landgenoot Danny Noppert (5-3) en de Schot Alan Soutar (5-3).

Voor Van Barneveld wordt de Grand Slam of Darts zijn tweede grote toernooi sinds zijn terugkeer als profdarter in februari. De Hagenaar, die ook al zeker is van deelname aan het WK, verloor op het UK Open in de tweede ronde van Soutar.

De Grand Slam of Darts begint volgende week zaterdag. De finale is op zondag 21 november. Vorig jaar ging de titel naar José de Sousa. Michael van Gerwen, die het toernooi won van 2015 tot en met 2017, was al zeker van deelname.