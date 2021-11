Michael van Gerwen heeft zijn toernooizege geen passend vervolg kunnen geven in Barnsley. De drievoudig wereldkampioen verloor donderdag in de halve finales van Players Championship 30 met 4-7 in legs van Joe Cullen.

De 32-jarige Van Gerwen won woensdag nog Players Championship 29 door Nathan Aspinall met 8-5 te verslaan. Het was pas de tweede toernooizege van het jaar voor de Brabander. Eerder dit seizoen schreef hij de Nordic Masters in Kopenhagen op zijn naam.

Cullen neemt het in de finale van Players Championship 30 op tegen Krzysztof Ratajski. In de kwartfinales had hij ook al afgerekend Danny Noppert. Dirk van Duijvenbode strandde in de achtste finales, terwijl Raymond van Barneveld zijn Waterloo vond in de derde ronde.

De darters hadden bij Players Championship 30 de laatste kans om zich in de top 32 van de Pro Tour te vestigen, wat genoeg is voor plaatsing voor het WK van volgende maand. Van Barneveld, Van Gerwen, Van Duijvenbode, Noppert, Vincent van der Voort, Martijn Kleermaker, Maik Kuivenhoven en Ron Meulenkamp waren al zeker van de strijd om de wereldtitel.

Jermaine Wattimena voegde zich donderdag in het rijtje door in de openingsronde Jason Lowe (6-1) te verslaan. Players Championship 30 was het laatste van de drie toernooien die deze week in Barnsley werden gehouden.

Volgende week zaterdag gaat de Grand Slam of Darts van start. Het prestigieuze toernooi wordt in Wolverhampton gehouden. Daarna volgen nog Players Championship Finals (26-28 november) en het WK (15 december-3 januari).