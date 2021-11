Michael van Gerwen is dinsdag kansloos uitgeschakeld in de kwartfinales van Players Championship 28 in Barnsley. De drievoudig wereldkampioen verloor met 2-6 in legs van Dave Chisnall.

De 32-jarige Van Gerwen stond al snel met 1-5 achter in het Barnsley Metrodome en kwam die achterstand niet meer te boven tegen Chisnall, die de twaalfde plaats op de Order of Merit bezet.

De nederlaag van Van Gerwen volgt twee dagen na zijn pijnlijke uitschakeling in de World Series of Darts in Amsterdam. De kopman van het Nederlandse darts verloor in een volgepakt AFAS Live in de halve finales van de latere winnaar Jonny Clayton.

Het seizoen verloopt sowieso al teleurstellend voor Van Gerwen. De wereldkampioen van 2014, 2017 en 2019 won dit jaar slechts één toernooi: de Nordic Darts Masters in Kopenhagen. Bij het WK begin dit jaar werd Van Gerwen ook al in de kwartfinales uitgeschakeld door Chisnall, waardoor hij na zeven jaar de nummer één-positie verloor.

Bij Players Championship 28 werden onder anderen Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode al vroegtijdig uitgeschakeld. Van Barneveld verloor in de tweede ronde van Alan Soutar nadat hij had gewonnen van zijn landgenoot Berry van Peer. Van Duijvenbode verloor in de achtste finales van Ryan Searle. Kevin Doets reikte verrassend tot diezelfde ronde.

Players Championship 28 maakt deel uit van de PDC Super Series, een reeks dartstoernooien van dartsbond PDC. Woensdag en donderdag staat er opnieuw een Players Championship op het programma.