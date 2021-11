Michael van Gerwen heeft het gevoel dat zijn vorm op weg naar het WK in december groeiende is. De Brabander sneuvelde zondag in de World Series of Darts Finals in Amsterdam in de halve finales tegen toernooiwinnaar Jonny Clayton (11-6).

"Jammer dat ik hier voor mijn eigen publiek niet heb kunnen laten zien wat ik waard ben. Maar ik denk dat ik de afgelopen weken goed aan het spelen ben", zei Van Gerwen tegen RTL.

De voormalig nummer één van de wereld is bezig aan een moeizaam jaar, waarin hij alleen de Nordic Darts Master wist te winnen. Met het WK op komst heeft de 32-jarige Van Gerwen het gevoel dat het weer de goede kant op gaat.

"Ik denk dat ik wel op de goede weg ben. Alleen vandaag was het net niet goed genoeg. Je weet met Jonny Clayton dat als je hem de kans en de ruimte geeft, hij dan een hele goede darter is. Dat is mijn eigen schuld."

Van Gerwen kon slordige start niet herstellen

Eerder was Van Gerwen in Amsterdam nog wel te sterk voor Maik Kuivenhoven (6-4) en Mervyn King (10-5). Clayton, die dit jaar ook al de Premier League, de World Grand Prix en The Masters won, bleek daarna duidelijk een maatje te groot.

In de halve finale kreeg Van Gerwen niet eenmaal de kans om een dubbel te gooien in een leg die de Welshman mocht beginnen. In zijn eigen legs haalde 'Mighty Mike' soms wel een hoog niveau, met onder meer een 170-finish.

"Je moet gewoon je hoofd buigen en zeggen: dat heeft hij goed gedaan. Hij gooide steeds een goede score en dat is gewoon balen", zei Van Gerwen.

"Ik begon heel slordig en daarna wilde ik het voor mijn eigen publiek iets te graag goedmaken", blikte hij terug. "Heel frustrerend."