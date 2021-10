Michael van Gerwen is zondag in de halve finales van de World Series of Darts Finals uitgeschakeld door Jonny Clayton. De viervoudig winnaar ging in AFAS Live in Amsterdam met 11-6 onderuit tegen de als vierde geplaatste Welshman.

Eerder op de dag won Van Gerwen in de kwartfinales nog met 10-5 van Mervyn King, maar dat hoge niveau kon hij niet vasthouden tegen Clayton, die het in de eindstrijd opneemt tegen de Belg Dimitri Van den Bergh.

Door de nederlaag blijft Van Gerwen op één titel staan in zijn tot dusver teleurstellende jaar. De 32-jarige Nederlander was in september de sterkste bij de Nordic Darts Masters.

Over anderhalve maand begint Van Gerwen in Londen de jacht op zijn vierde wereldtitel, al is hij niet meer de torenhoge favoriet zoals in het verleden. Zijn laatste WK-titel veroverde hij drie jaar geleden.

De laatste keer dat Van Gerwen de sterkste was op de World Series of Darts Finals, was in 2019. Hij pakte de titel ook bij de eerste editie in 2015 en ging in 2016 en 2017 eveneens met de eindzege aan de haal. Vorig jaar won Gerwyn Price het toernooi, dat toen in Salzburg werd gehouden.

Publiek hoopte Clayton uit zijn spel te halen

Van Gerwen, die als eerste geplaatst was in Amsterdam, begon zondag slecht aan de halve finale tegen Clayton, die snel op een 4-1-voorsprong kwam. Het publiek hoopte de 47-jarige Clayton uit zijn spel te halen, maar die bleef ijzersterk gooien.

Mede door een 170-finish knokte Van Gerwen zich terug tot 4-6, maar daarna maakte Clayton, die al langer in grootse vorm steekt, weer indruk. Bij 10-5 kreeg hij al matchdarts.

Van Gerwen ontsnapte, waarna Clayton na de pauze alsnog toesloeg. Met dubbel vijf gooide hij de partij uit.