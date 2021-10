Niels Zonneveld heeft bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam niet voor een nieuwe verrassing kunnen zorgen. De nummer 108 van de wereldranglijst verloor zondag in de kwartfinales met 10-6 van de Pool Krzysztof Ratajski.

Zonneveld maakte de voorbije twee dagen indruk in AFAS Live door zowel Dave Chisnall als tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit te schakelen. De 23-jarige darter uit Uitgeest bereikte zo voor het eerst in zijn carrière de laatste acht bij een major.

Tegen Ratajski, de nummer dertien van de wereld, lukte het Zonneveld niet om nogmaals boven zichzelf uit te stijgen. Na twee vroege breaks keek hij snel tegen een haast onoverbrugbare achterstand van 6-1 aan.

Bij 8-4 snoepte Zonneveld voor het eerst een leg van Ratajski af, waardoor hij het toch nog even spannend leek te maken. Ondanks de steun van het thuispubliek kon hij echter niet voorkomen dat Ratajski de zege even later toch naar zich toetrok.

Door de uitschakeling van Zonneveld is Michael van Gerwen de enige Nederlander die nog in het toernooi zit. De viervoudig winnaar van de World Series neemt het later vanmiddag in de kwartfinale op tegen Mervyn King.

Ratajski treft in de halve eindstrijd de winnaar van het Belgische onderonsje tussen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. De Welshe darters Jonny Clayton en Gerwyn Price strijden ook om een plaats bij de laatste vier.