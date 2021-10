Michael van Gerwen heeft zich zondag overtuigend geplaatst voor de halve finales van de World Series of Darts Finals. De viervoudig winnaar was in Amsterdam met 10-5 veel te sterk voor de Engelsman Mervyn King. Niels Zonneveld werd in de kwartfinales uitgeschakeld.

De 32-jarige Van Gerwen had zaterdag in zijn eerste partij nog de handen vol aan Maik Kuivenhoven. Hij won het Nederlandse onderonsje met 6-4, na bijna een 5-2-voorsprong verspeeld te hebben.

Tegen King liep het veel soepeler voor Van Gerwen, die tot twee keer toe een break voorsprong nam. Toen hij op 5-3 opnieuw een leg van zijn tegenstander afpakte, was het gat definitief geslagen.

'Mighty Mike' liep uit naar 9-5 en maakte het daarna, tot enthousiasme van het publiek in AFAS Live, af met een twaalfdarter. In een leg die King was begonnen gooide hij 108 uit.

Van Gerwen, die de World Series won in 2015, 2016, 2017 en 2019, speelt vanavond in de halve finales tegen Jonny Clayton. De darter uit Wales was in een thriller wereldkampioen Gerwyn Price met 10-9 de baas was.

Foto: Kelly Deckers/PDC

Zonneveld kan niet opnieuw stunten

Voor Zonneveld, die de voorbije twee dagen indruk maakte door zowel Dave Chisnall als tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit te schakelen, viel in de kwartfinales het doek. De Pool Krzysztof Ratajski was met 10-6 te sterk.

De 23-jarige darter uit Uitgeest, die nooit eerder bij de laatste acht stond bij een major, keek na twee vroege breaks tegen een haast onoverbrugbare achterstand van 6-1 aan.

Bij 8-4 snoepte Zonneveld voor het eerst een leg van Ratajski af, waardoor hij het toch nog even spannend leek te maken. Ondanks de steun van het thuispubliek kon hij echter niet voorkomen dat Ratajski de zege even later toch naar zich toetrok.

Ratajski treft in de halve eindstrijd Dimitri Van den Bergh, die Kim Huybrechts in een Belgisch onderonsje met 10-8 klopte. Zowel de halve finales als de finale worden vanavond afgewerkt.