Dirk van Duijvenbode heeft vrijdag ten koste van Jeffrey de Zwaan de tweede ronde van de World Series of Darts Finals in Amsterdam bereikt (6-2). Niels Zonneveld stuntte tegen Dave Chisnall (6-3) en Vincent van der Voort versloeg Nathan Aspinall met 6-3.

De 29-jarige van Duijvenbode brak De Zwaan onder toeziend oog van zo'n tweeduizend toeschouwers in AFAS Live in Amsterdam meteen in de openingsleg, maar zag zijn tegenstander mede door een 170-finish terugkomen tot 2-3.

Na de onderbreking liep Van Duijvenbode eenvoudig weg bij De Zwaan. 'Aubergenius' pakte het initiatief terug en kwam met twee veertiendarters op 5-2, waarna hij het in de achtste leg afmaakte. In de tweede ronde neemt Van Duijvenbode het op tegen titelverdediger Gerwyn Price.

Naast Van Duijvenbode wist ook Zonneveld zich bij de laatste zestien van het majortoernooi te voegen. De Noord-Hollander zorgde voor een stunt door de 41-jarige Dave Chisnall met 6-3 te verslaan. Zonneveld neemt het zaterdag op tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson.

Vincent van der Voort versloeg Nathan Aspinall in Amsterdam. Vincent van der Voort versloeg Nathan Aspinall in Amsterdam. Foto: ANP

Ook andere Nederlanders succesvol

Ook Maik Kuivenhoven en Van der Voort waren succesvol in Amsterdam. Kuivenhoven versloeg de Schot John Henderson (6-2) en speelt in de achtste finales tegen Michael van Gerwen, die een bye had voor de eerste ronde.

Van der Voort, de nummer dertig van de PDC Order of Merit, zorgde voor een verrassing tegen Aspinall. De Nederlander vocht zich tegen de nummer negen van de wereld terug van een 0-2-achterstand en zegevierde voor het thuispubliek met 6-3.

Danny Noppert was de enige Nederlander die de volgende ronde niet wist te bereiken. De nummer zestien van de wereld ging met 6-2 ten onder tegen de Portugees José de Sousa.

De World Series of Darts Finals zijn vrijdag begonnen en duren tot en met zondag. Van Gerwen won vier van de zes voorgaande edities.