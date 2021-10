Michael van Gerwen heeft zich zondag in Salzburg geplaatst voor de finale van het EK darts. De Brabander was bij de laatste vier in een thriller met 11-10 te sterk voor Nathan Aspinall.

De 32-jarige Van Gerwen begon uitstekend aan de partij en had in een mum van tijd een 3-0-voorsprong te pakken. De nummer drie van de wereld liep daarna via nog twee breaks uit naar 7-1.

Het leek een eenvoudige overwinning te worden voor Van Gerwen, maar Aspinall gaf zich niet gewonnen. De Engelsman knokte zich terug tot 7-6, maar miste vervolgens twee kansen om op gelijke hoogte te komen. De Nederlander sloeg wel toe door 90 uit te gooien en nam een 9-6-voorsprong.

Aspinall kwam vervolgens opnieuw terug, maar verprutste een kans om op 10-9 te komen. Van Gerwen gooide die leg wel uit, waarna 'The Asp' een beslissende leg afdwong. Daarin trok de drievoudig wereldkampioen de partij met een elfdarter alsnog naar zich toe.

Van Gerwen gooide een gemiddelde van 103,41 per drie pijlen en had een finishpercentage van 42,31. Aspinall deed daar met een moyenne van 102,29 en een finishpercentage van 35,71 niet veel voor onder.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beslissende leg te bekijken.

Van Gerwen kan toernooi voor vijfde keer winnen

In de finale neemt Van Gerwen het op tegen de winnaar van het Engelse onderonsje tussen Rob Cross en Joe Cullen. Die halve finale en de eindstrijd staan later op de avond op het programma.

Van Gerwen jaagt bij het EK op zijn tweede toernooizege van 2021. De 32-jarige Brabander, die tussen 2014 en 2017 vier keer op rij Europees kampioen werd, was een maand geleden de beste bij de Nordic Darts Masters.