Michael van Gerwen is er zondag niet in geslaagd om het EK darts op zijn naam te schrijven. De Brabander moest in de finale in Salzburg zijn meerdere erkennen in Rob Cross: 8-11.

De partij ging aanvankelijk gelijk op. In de vijfde leg zorgde Cross met een finish van 123 voor de eerste break, maar de 32-jarige Van Gerwen herstelde het evenwicht meteen door in de volgende leg 138 uit te gooien.

Cross liep daarna uit naar 9-4, maar Van Gerwen knokte zich terug en won de volgende drie legs. De Nederlander verzuimde echter om zijn achterstand terug te brengen tot 9-8 door drie pijlen op dubbel vier te missen.

De 31-jarige Cross sloeg wel toe en mocht voor de titel gooien. De Engelsman, die in 2018 zijn enige wereldtitel veroverde, werd nog teruggebroken, maar maakte het karwei een leg later wel af met een finish van 81.

Van Gerwen liet in de finale een gemiddelde van 93,66 per drie pijlen noteren en had een finishpercentage van slechts 22,86. Cross stelde daar een moyenne van 92,91 en een finishpercentage van 36,67 tegenover.

Van Gerwen eerder wel te sterk voor Aspinall

Eerder op de dag was Van Gerwen in de halve eindstrijd in een thriller te sterk voor Nathan Aspinall: 11-10. De drievoudig wereldkampioen gaf een 7-1- en een 9-6-voorsprong uit handen, maar won uiteindelijk toch. Aspinall rekende in de kwartfinales nog af met Danny Noppert.

Van Gerwen jaagde bij het EK op zijn tweede toernooizege van 2021. De 32-jarige Brabander, die tussen 2014 en 2017 vier keer op rij Europees kampioen werd, was een maand geleden wel de beste bij de Nordic Darts Masters.

Cross won het EK darts voor de tweede keer in zijn carrière, nadat hij twee jaar geleden ook al de sterkste was geweest. Dat was ook zijn laatste titel op een tv-toernooi.