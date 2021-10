Michael van Gerwen en Danny Noppert hebben zaterdag de kwartfinales bij het EK darts in Salzburg bereikt. Van Gerwen was met 10-4 in legs te sterk voor James Wade, terwijl Noppert met eveneens 10-4 van Ryan Searle won.

De 32-jarige Van Gerwen schoot uit de startblokken en liep na een 2-0-voorsprong ook vlotjes uit naar 5-1. Daarmee was het verschil met Wade, die het toernooi in 2018 won en vorig jaar de finale verloor, al gemaakt.

Van Gerwen hield Wade ook in de rest van de partij op een ruime achterstand en kwam niet meer in de problemen. Bij 9-4 maakte de Brabander het af met een 80-finish.

Voor een plek in de halve finales speelt Van Gerwen zondagmiddag tegen Gerwyn Price, de nummer één van de wereld. De darter uit Wales was eerder op de avond al met 10-3 veel te sterk voor Adam Gawlas.

Van Gerwen jaagt bij de EK op zijn tweede toernooiwinst van 2021. De Nederlander, die tussen 2014 en 2017 vier keer op rij Europees kampioen werd, was een maand geleden de beste bij de Nordic Darts Masters.

Danny Noppert is momenteel in goede doen. Foto: Getty Images

Noppert komt opnieuw ver op groot toernooi

De dertigjarige Noppert begon uitstekend aan zijn partij tegen Searle, die vrijdag in de openingsronde verrassend Michael Smith versloeg. Hij won de eerste twee legs, maar de Engelsman brak de Nederlander vervolgens terug en bracht de stand weer in evenwicht: 2-2.

Pas in de achtste leg volgde de beslissing van Noppert, die met een finishpercentage van 66 opnieuw bijzonder effectief was op zijn dubbels. Hij brak de nummer 27 van de PDC Order of Merit voor de 3-5 en liep vervolgens uit naar een 4-10-overwinning.

In de kwartfinales van zondag neemt Noppert het op tegen de als vijfde geplaatste Nathan Aspinall, die in de tweede ronde Damon Heta met 10-6 in legs versloeg.

Noppert is momenteel bijzonder goed in vorm. De nummer 22 van de wereld bereikte ruim een week geleden de halve finales van de prestigieuze World Grand Prix, mede door een zege op Van Gerwen in de eerste ronde.