Danny Noppert is vrijdag uitstekend begonnen aan het EK darts in Salzburg. De Fries versloeg in de openingsronde de als dertiende geplaatste Krzysztof Ratajski met 6-2 in legs.

De dertigjarige Noppert en de veertien jaar oudere Ratajski hielden in de openingsfase van de partij nog gelijke tred, maar in de vijfde leg forceerde de Nederlander de beslissende break. De nummer 22 van de PDC Order of Merit gooide een finish van 24 uit en won de daaropvolgende drie legs mede door een fraai totaalgemiddelde van 102,31 per drie pijlen.

In de volgende ronde neemt Noppert het op tegen de winnaar van de partij tussen de als vierde geplaatste Michael Smith en Ryan Searle. De Nederlander werd bij zijn vorige EK-deelnames altijd uitgeschakeld in de openingsronde.

Noppert bereikte ruim een week geleden de halve finales van de prestigieuze World Grand Prix. Op weg naar de laatste vier versloeg hij op indrukwekkende wijze zijn landgenoot Michael van Gerwen. Uiteindelijk was Jonny Clayton in de halve finales een maatje te groot voor de Fries.

Van Gerwen komt later op de dag voor het eerst in actie op het EK darts. De drievoudig wereldkampioen neemt het op tegen de Kroaat Boris Krcmar. Bij een overwinning treft de Brabander James Wade, die met 6-5 won van Adam Smith-Neale.

Bij het EK darts zijn de 32 spelers welkom die op de European Tour het meeste prijzengeld verzamelden. Omdat door de coronapandemie slechts twee Europese toernooien zijn afgewerkt, ontbreken er veel toppers in Salzburg, onder wie Dirk van Duijvenbode en Dimitri Van den Bergh. Zondag worden de kwartfinales, halve finales en de finale afgewerkt.