Peter Wright is donderdag op ontluisterende wijze uitgeschakeld in de openingsronde van het EK darts. De titelverdediger verloor met 6-3 in legs van de Duitse debutant Florian Hempel.

De 51-jarige Wright kende een belabberde start in Salzburg en keek binnen een mum van tijd tegen een 0-3-achterstand aan tegen de nummer 107 op de Order of Merit. De wereldkampioen kwam nog terug tot 3-5 en gooide ook een veel hoger gemiddelde dan Hempel (92,13 per drie pijlen om 86,94), maar de Duitser was dodelijk effectief op zijn dubbels.

Wright is de laatste weken sowieso al slecht in vorm. De Schot verloor twee weken geleden van Rob Cross in de openingsronde van de prestigieuze World Grand Prix. In juli legde hij nog wel beslag op de World Matchplay.

De openingsdag van het EK darts bracht verder weinig grote verrassingen. José de Sousa was met 6-4 te sterk voor Lewis Williams, terwijl enkelvoudig wereldkampioen Cross met 6-3 won van Keane Barry. Opvallend was wel dat Simon Whitlock, de verliezend WK-finalist in 2008, werd uitgeschakeld door de Schot William Borland.

Vrijdag komen Michael van Gerwen en Danny Noppert voor het eerst in actie op het EK. Van Gerwen, die bij de World Grand Prix in de openingsronde nog verloor van Noppert, neemt het op tegen de Kroaat Boris Krcmar. Noppert treft Krzysztof Ratajski.

Het EK darts wordt pas sinds 2005 gehouden en werd vier keer gewonnen door Van Gerwen: in 2014, 2015, 2016 en 2017. De finale van het toernooi in Salzburg is komende zondag.